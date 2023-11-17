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Рособрнадзор планирует перевести системы ЕГЭ на российское ПО к 2026 году

Рособрнадзор: все системы ЕГЭ перейдут на отечественное ПО к 2026 году

Системы, связанные с проведением Единого государственного экзамена (ЕГЭ), переведут на отечественное программное обеспечение к 2026 году, сообщил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский.

«Работа эта большая, сложная и объемная. Планируем ее завершить в 2026 году, но уже в 2024 году в нескольких субъектах мы апробируем новое программное обеспечение, которое используется в пунктах проведения экзаменов», — рассказал Круглинский.

Руководитель ведомства Анзор Музаев заявил, что подготовку и проведение новой кампании ЕГЭ «нужно обеспечить на самом высоком уровне». Он подчеркнул, что работа над этим должна вестись под личным контролем каждого министра. Музаев призвал обращать внимание на «создание комфортных условий для участников ЕГЭ».

Минобрнауки утвердило минимальные баллы на ЕГЭ для поступления в вузы
Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

В программное обеспечение для проведения ЕГЭ за 2021 год вошли, к примеру, редакторы электронных таблиц и текстовые редакторы. Для проведения единого государственного экзамена по информатике региональный центр обработки информации Москвы рекомендовал использовать программы пакета Office Microsoft, в том числе Word и Excel.

В марте 2022 года Microsoft прекратила продажи продуктов и услуг в России после начала военной операции на Украине, а с 30 августа 2023 года Microsoft отключила возможность продлевать подписки на программы российским корпоративным клиентам.

В июле 2023 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что с 2024 года использование сервиса «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги» для подачи документов в электронном виде станет обязательным для всех вузов в стране.

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Теги
Рособрнадзор ЕГЭ программное обеспечение образование
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