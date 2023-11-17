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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Минздраве рассказали о состоянии эвакуированных из сектора Газа россиян

Минздрав: прибывшим из сектора Газа россиянам госпитализация не потребовалась
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Все эвакуированные из сектора Газа россияне чувствуют себя нормально, госпитализация никому не потребовалась. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Из 188 человек, которые уже прибыли в Россию из сектора Газа, госпитализация никому не потребовалась. Самочувствие у всех нормальное», — сказал он журналистам (цитата по ТАСС).

Первая группа российских граждан покинула сектор Газа 12 ноября, тогда пункт пропуска «Рафах» на границе с Египтом пересекли 70 человек. Вторая группа покинула регион на следующий день.

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Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов рассказал, что в расположение врачей прибыли 40 эвакуированных, их состояние оценили как удовлетворительное. Он уточнил, что среди них была одна беременная женщина и 16 детей.

В Москву россиян доставляли рейсами из Каира дежурившими там бортами МЧС.

Третья группа эвакуированных граждан России — 120 человек — прибыла в аэропорт в Москве в ночь на 17 ноября. В полете их сопровождали медики и психологи МЧС. По словам главы пресс-службы ведомства Романа Охотенко, раненых среди них нет.

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Посол России в Израиле Анатолий Викторов 1 ноября сообщил, что заявки на эвакуацию из сектора Газа подали около 600 россиян и «чуть больше 300 граждан стран других, наших соседей».

Теги
сектор Газа россияне госпитализация Минздрав
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