В Минздраве рассказали о состоянии эвакуированных из сектора Газа россиян
Все эвакуированные из сектора Газа россияне чувствуют себя нормально, госпитализация никому не потребовалась. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«Из 188 человек, которые уже прибыли в Россию из сектора Газа, госпитализация никому не потребовалась. Самочувствие у всех нормальное», — сказал он журналистам (цитата по ТАСС).
Первая группа российских граждан покинула сектор Газа 12 ноября, тогда пункт пропуска «Рафах» на границе с Египтом пересекли 70 человек. Вторая группа покинула регион на следующий день.
Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов рассказал, что в расположение врачей прибыли 40 эвакуированных, их состояние оценили как удовлетворительное. Он уточнил, что среди них была одна беременная женщина и 16 детей.
В Москву россиян доставляли рейсами из Каира дежурившими там бортами МЧС.
Третья группа эвакуированных граждан России — 120 человек — прибыла в аэропорт в Москве в ночь на 17 ноября. В полете их сопровождали медики и психологи МЧС. По словам главы пресс-службы ведомства Романа Охотенко, раненых среди них нет.
Посол России в Израиле Анатолий Викторов 1 ноября сообщил, что заявки на эвакуацию из сектора Газа подали около 600 россиян и «чуть больше 300 граждан стран других, наших соседей».