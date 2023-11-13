Сектор Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом покинули 98 россиян

Фото: Ali Moustafa / Getty Images

Контрольно-пропускной пункт «Рафах» между сектором Газа и Египтом пересекли 98 россиян, сообщило МЧС России в своем телеграм-канале.

Первые граждане России смогли покинуть сектор Газа через КПП «Рафах» накануне. Тогда пункт пропуска пересекли 70 россиян. Сотрудники МЧС оказали им медицинскую и психологическую помощь, обеспечили едой и водой. Покинувших сектор Газа россиян направили в штаб ведомства в Каире, где занимаются оформлением необходимых документов.

Среди эвакуированных есть одна беременная женщина на позднем сроке беременности, а также 27 детей, пятеро из которых в возрасте до трех лет, самому маленькому из них три месяца, рассказали в Минздраве России. Все россияне находятся в удовлетворительном состоянии, их допустили к вылету в Москву.

В начале ноября посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что дипломаты работают с властями Египта над тем, чтобы вывезти из сектора Газа около 600 россиян. Кремль отмечал высокую сложность организации эвакуации, поскольку необходимо «синхронизировать гуманитарные паузы, нужно получить разрешение от египетской стороны на вход на территорию Израиля, где есть тоже свои требования, и так далее и тому подобное».

«Рафах» — единственный КПП на границе с Египтом, который периодически открывается для отправки гуманитарной помощи в сектор Газа и выхода иностранцев из региона.