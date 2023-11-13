 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Сектор Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом покинули 98 россиян

МЧС: сектор Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом покинули 98 россиян
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Ali Moustafa / Getty Images
Фото: Ali Moustafa / Getty Images

Контрольно-пропускной пункт «Рафах» между сектором Газа и Египтом пересекли 98 россиян, сообщило МЧС России в своем телеграм-канале.

Первые граждане России смогли покинуть сектор Газа через КПП «Рафах» накануне. Тогда пункт пропуска пересекли 70 россиян. Сотрудники МЧС оказали им медицинскую и психологическую помощь, обеспечили едой и водой. Покинувших сектор Газа россиян направили в штаб ведомства в Каире, где занимаются оформлением необходимых документов.

Среди эвакуированных есть одна беременная женщина на позднем сроке беременности, а также 27 детей, пятеро из которых в возрасте до трех лет, самому маленькому из них три месяца, рассказали в Минздраве России. Все россияне находятся в удовлетворительном состоянии, их допустили к вылету в Москву.

В начале ноября посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что дипломаты работают с властями Египта над тем, чтобы вывезти из сектора Газа около 600 россиян. Кремль отмечал высокую сложность организации эвакуации, поскольку необходимо «синхронизировать гуманитарные паузы, нужно получить разрешение от египетской стороны на вход на территорию Израиля, где есть тоже свои требования, и так далее и тому подобное».

«Рафах» — единственный КПП на границе с Египтом, который периодически открывается для отправки гуманитарной помощи в сектор Газа и выхода иностранцев из региона.

Программа развития РБК Pro Делегирование: новый навык
Теги
сектор Газа КПП Египет МЧС россияне
Материалы по теме
Палестина предложила открыть гуманитарный коридор между Кипром и Газой
Политика
Кремль приветствовал помощь сторон при эвакуации россиян из Газы
Политика
Минздрав рассказал о состоянии эвакуированных из Газы россиян
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 98,32 (-0,09) Инвестиции, 10 ноя, 16:31 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 92,05 (+0,13) Инвестиции, 10 ноя, 16:31
The Economist оценил безвозвратные потери ВСУ в 70 тыс. человек Политика, 16:21
«Валдай 8» — современный городской грузовик для бизнеса РБК и Газ, 16:20
Deutsche Bank назвал облигации в лирах лучшим активом на 2024 год Инвестиции, 16:13
Борт МЧС с россиянами из Газы вылетел из Каира в Москву Политика, 16:13
На Украине суд заочно приговорил Илью Киву к 14 годам заключения Политика, 16:05
Где в Москве встречаются краснокнижные животные, птицы и растения РБК и ДПиООС, 15:57
Военная операция на Украине. Карта на 13 ноября Политика, 15:57
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
Ушедший из КХЛ клуб передумал бороться за место в топ-лиге Финляндии Спорт, 15:53
Мэрия назвала сроки окончания реконструкции ДК «Ватутинки» в Новой Москве Город, 15:50
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта Политика, 15:49
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:49
Альфа-банк сообщил о росте квартальной прибыли на треть РБК Отрасли, 15:43
Хуснуллин сообщил о двукратном росте доли онлайн-ипотеки в России Недвижимость, 15:38
Таксист, фотограф, репетитор: как работать на себя РБК и ВТБ, 15:34