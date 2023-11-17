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Главреда из Красноярска оштрафовали за разжигание вражды к единороссам

Красноярского главреда оштрафовали за разжигание вражды к членам «Единой России»
Дмитрий Полушин
Дмитрий Полушин (Фото: polushin_dv / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Центральный районный суд Красноярска оштрафовал главного редактора издания Kras.news Дмитрия Полушина за разжигание вражды и ненависти к членам партии «Единая Россия». Об этом издание сообщило в своем телеграм-канале.

Журналиста признали виновным по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти или вражды по признакам принадлежности к социальной группе) и оштрафовали на 20 тыс. руб., рассказал Полушин в видео на YouTube-канале Kras.news. По его мнению, это «лишь начало дальнейшего уголовного преследования». Адвокат журналиста Владимир Васин сообщил, что они планируют обжаловать приговор, хотя «шансы очень небольшие».

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Фото:МВД России

Разбирательство в отношении журналиста инициировало красноярское управление МВД. Поводом стало видео, опубликованное на YouTube-канале Kras.news 7 сентября 2023 года. В ролике журналист обвинил депутатов от «Единой России» в лоббировании интересов крупных федеральных и красноярских компаний, а также произнес несколько оскорблений, в том числе нецензурных.

В основу дела легла экспертиза, подготовленная специалистами красноярской АНО «Союз экспертов «Контекст». В ее выводах говорится, что ролик содержит «лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды в отношении представителей группы лиц, выделенной по социальному признаку (признаку членства в политической партии «Единая Россия»)».

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Красноярск СМИ медиа Единая Россия штраф
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