Ударившему девушку мигранту вменили вместо хулиганства разжигание вражды

Фото: МВД России

Следственный комитет изменил квалификацию преступления мигранта, ударившего девушку в Нахабино из-за коротких шорт. Вместо хулиганства ему теперь вменяют статью о возбуждении вражды и унижении достоинства по признаку пола, сообщает телеграм-канал управления СК по региону.

Ранее региональная прокуратура сообщала, что задержанного обвиняют по статье о хулиганстве (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК). Теперь мужчину обвиняют по статье об унижении достоинства по признаку пола с применением насилия (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до шести лет.

По данным следствия, накануне утром в поселке Нахабино мужчина ударил девушку, которая совершала утреннюю пробежку, из-за открытой одежды — шорт и майки.

Следователи допросили подозреваемого и потерпевшую, отсмотрели видеозаписи и назначили экспертизы.

Инцидент произошел, когда 21-летняя девушка по имени Фаина совершала пробежку в шортах по парку рядом с ЖК «Красногорский». В этот момент к ней подошел неизвестный мужчина, спросил, почему она так выглядит, и ударил по лицу.

Телеграм-канал «112» писал, что задержанный — 20-летний Шахзод, который приехал в Москву из Таджикистана, чтобы лечить психическое расстройство. Потерпевшая — девушка Фаина — после нападения сняла побои и обратилась в полицию. В телеграм-канале SHOT добавили, что мигрант на допросе был уверен, что сделал доброе дело.