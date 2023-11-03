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Путин назвал провальными попытки посеять вражду между народами России

Путин: попытки посеять семена вражды между народами России обречены на провал
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Reuters)

Попытки поссорить народы России между собой путем провокаций и распространения ксенофобии обречены на неудачу, заявил президент Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам всероссийского форума «Народы России».

«Убежден, что все попытки посеять между нами семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации и агрессивные действия, направленные против России, обречены на провал. Потому что мы — единый народ, связанный общей историей, братскими узами дружбы и взаимопонимания», — говорится в телеграмме.

Путин назвал «ключевой» и «судьбоносной» задачей государства обеспечение межнационального мира в стране.

На совещании после беспорядков в аэропорту Махачкалы президент заявил, что демонстрация в Дагестане 29 октября и другие межнациональные конфликты были инспирированы «руками агентуры западных спецслужб». Путин поручил главам регионов и руководителям правоохранительных органов принимать своевременные меры «по защите конституционного строя России, прав и свобод наших граждан, межнационального и межрелигиозного согласия».

За несколько дней до беспорядков в махачкалинском аэропорту президент назвал крайне важным межрелигиозное и межнациональное согласие. «Это чрезвычайно важная вещь вообще, всегда, а в данный момент — особенно», — сказал глава государства.

Теги
Владимир Путин межнациональные конфликты ксенофобия разжигание розни
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