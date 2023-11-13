Главу города в Ростовской области оштрафовали за пост о диверсии

Ирина Полищук (Фото: zernogradposelenie / Telegram)

Зерноградский районный суд Ростовской области оштрафовал главу администрации Зернограда Ирину Полищук за сообщение о диверсии на магистральном водопроводе. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд признал Полищук виновной в публичном распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП) и обязал ее выплатить штраф в 100 тыс. руб. Постановление еще не вступило в силу. Полищук сообщила, что не согласна с решением и обжалует его.

Поводом для составления административного протокола стало видео, опубликованное в телеграм-канале Полищук 16 августа. В ролике чиновница заявила, что на водоводе произошла диверсия. «Ездила техника, начала копать и искать конкретно наш водовод, чтобы его повредить», — сказала она. По ее словам, администрация городского поселения обратилась в полицию из-за повреждения трубы.

На следующий день заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин заявил, что информация о диверсии на зерноградском водопроводе не соответствует действительности. «16 августа произошел прорыв трубы между насосными станциями № 1 и № 2, подача воды в город не прекращалась, при проведении ремонтных работ снижали давление на одной из насосных станций», — пояснил он.