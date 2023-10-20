Белый дом предупредил об исчерпании средств на помощь Украине

Джейк Салливан призвал конгресс к действиям, «чтобы гарантировать, что США могут продолжать поддерживать Киев». Кремль считает, что поддержка Украины свидетельствует о вовлеченности Запада в конфликт

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Согласованные конгрессом США средства на оказание помощи Украине почти исчерпаны, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он призвал конгресс к действиям, «чтобы гарантировать, что США могут продолжать удовлетворять потребности Украины на поле боя и защищать ее народ».

В Пентагоне в начале октября сообщили, что располагают $5,2 млрд на военную помощь Украине. Такую оценку ведомство представило после принятия в США временного, 45-дневного бюджета, в котором не заложены расходы на эти цели. С тех пор Вашингтон объявлял о выделении средств на военные нужды для Киева, например, 11 октября — о пакете объемом $200 млн.

Президент Джо Байден накануне поговорил по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским, а затем выступил с обращением к народу. Оно касалось Украины, а также войны Израиля и палестинского исламистского движения ХАМАС. Байден назвал помощь Киеву разумной инвестицией, которая поможет обеспечить безопасность будущих поколений. По словам главы государства, если США прекратят поддержку обоих государств, то поставят под угрозу свое мировое лидерство, свои ценности и альянсы.

На следующий день администрация Байдена направила в конгресс запрос на оказание Украине и Израилю дополнительной помощи, общий объем пакета — более $105 млрд. Как сообщила глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг, из этой суммы $61,4 млрд предназначены для военной поддержки Украины, $14,3 млрд — Израиля; еще $9,15 млрд предлагается выделить на оказание гуманитарной помощи в обеих странах и секторе Газа. Остальное администрация хочет направить на поддержку партнеров США в Индийско-Тихоокеанском регионе и обеспечение безопасности на границе Соединенных Штатов и Мексики.

Российская сторона критикует поставки Украине вооружений с Запада. Кремль заявлял, что военная помощь США и других стран не помешает Москве добиться поставленных целей.