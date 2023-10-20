 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Белый дом предупредил об исчерпании средств на помощь Украине

Джейк Салливан: средства на помощь Украине в бюджете США почти кончились
Сюжет
Военная операция на Украине
Джейк Салливан призвал конгресс к действиям, «чтобы гарантировать, что США могут продолжать поддерживать Киев». Кремль считает, что поддержка Украины свидетельствует о вовлеченности Запада в конфликт
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Согласованные конгрессом США средства на оказание помощи Украине почти исчерпаны, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он призвал конгресс к действиям, «чтобы гарантировать, что США могут продолжать удовлетворять потребности Украины на поле боя и защищать ее народ».

В Пентагоне в начале октября сообщили, что располагают $5,2 млрд на военную помощь Украине. Такую оценку ведомство представило после принятия в США временного, 45-дневного бюджета, в котором не заложены расходы на эти цели. С тех пор Вашингтон объявлял о выделении средств на военные нужды для Киева, например, 11 октября — о пакете объемом $200 млн.

Президент Джо Байден накануне поговорил по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским, а затем выступил с обращением к народу. Оно касалось Украины, а также войны Израиля и палестинского исламистского движения ХАМАС. Байден назвал помощь Киеву разумной инвестицией, которая поможет обеспечить безопасность будущих поколений. По словам главы государства, если США прекратят поддержку обоих государств, то поставят под угрозу свое мировое лидерство, свои ценности и альянсы.

На следующий день администрация Байдена направила в конгресс запрос на оказание Украине и Израилю дополнительной помощи, общий объем пакета — более $105 млрд. Как сообщила глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг, из этой суммы $61,4 млрд предназначены для военной поддержки Украины, $14,3 млрд — Израиля; еще $9,15 млрд предлагается выделить на оказание гуманитарной помощи в обеих странах и секторе Газа. Остальное администрация хочет направить на поддержку партнеров США в Индийско-Тихоокеанском регионе и обеспечение безопасности на границе Соединенных Штатов и Мексики.

Российская сторона критикует поставки Украине вооружений с Запада. Кремль заявлял, что военная помощь США и других стран не помешает Москве добиться поставленных целей.

Читайте на РБК Pro
Почему ваши подчиненные работают вяло. 11 сильнейших демотиваторов
Не стоит верить всем доказательствам налоговиков: как судиться с ФНС
Вечные CEO: как директора-«долгожители» мешают бизнесу — The Economist
Восемь признаков, которые выдают уверенного в себе человека
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Джейк Салливан Белый дом США Украина военная помощь
Материалы по теме
Пентагон заявил о передаче Хорватией всех вертолетов Ми-8 Украине
Политика
Германия передала Украине новый пакет военной помощи с установками Gepard
Политика
Байден решил выделить Израилю в четыре раза меньше помощи, чем Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 101,43 (-1,2) Инвестиции, 17:22 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 95,91 (-1,4) Инвестиции, 17:22
Главкомом ВКС вместо Суровикина стал Виктор Афзалов Политика, 22:18
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 22:03
Австралия ускорила получение гражданства российским борцом ради Олимпиады Спорт, 21:57
Песков напомнил Риге о «Северных потоках» в ответ на идею закрыть Балтику Политика, 21:56
Белый дом предупредил об исчерпании средств на помощь Украине Политика, 21:41
Россия вышла из договора о приграничном сотрудничестве с Финляндией Политика, 21:31
«Ак Барс» потерпел первое поражение за шесть матчей КХЛ Спорт, 21:25
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
ФИФА на 20 лет отстранила тренера за насилие над несовершеннолетним Спорт, 21:16
Минюст признал иноагентом бывшего замглавы МИДа Кунадзе Политика, 21:16
Наследники Берлускони решили уничтожить его коллекцию из 25 тыс. картин Общество, 21:07
Байден запросил у конгресса более $75 млрд для помощи Украине и Израилю Политика, 20:58
Чем запомнилась Анфиса Резцова. Фотогалерея Спорт, 20:30 
ХАМАС заявил об освобождении двух американок по гуманитарным соображениям Политика, 20:29
Бензема за четыре минуты забил в свои ворота и сопернику Спорт, 20:25