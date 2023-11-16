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«Почта» и «Яндекс» завершили эксперимент с доставкой посылок роботами

«Почта России» и «Яндекс» завершили эксперимент по доставке посылок роботами
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

«Почта России» завершила эксперимент по доставке посылок из отделений колесными роботами (роверами) «Яндекса», говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы почтового оператора.

В пресс-службе фонда «Сколково», при поддержке которого проводился эксперимент, РБК подтвердили, что проект завершен. Организация начала экспертизу итогового отчета. Пилотный проект с «Почтой России» позволил откорректировать техническое задание «по типоразмерам роверов и их технических модификаций», заявили в пресс-службе «Сколково».

«Яндекс» отработал ряд важных пользовательских сценариев, таких как доставка различных грузов, в том числе хрупких, заказ робота через стороннее приложение. За время эксперимента ни одна посылка не была повреждена», — сообщили РБК в пресс-службе компании.

Там также отметили, что роботов — участников эксперимента перевели на доставку еды и заказов через сервисы «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка».

«Почта России» начала эксперимент по доставке посылок с помощью роботов «Яндекса» в октябре 2021 года. Он продолжался до конца минувшего августа. За это время 36 роверов доставили более 18 тыс. посылок в Москве, городе Мурино Ленинградской области и Иннополисе в Татарстане, в том числе 99% в срок, уточнили в компании. Посылки доставлялись в радиусе 2 км от отделения в среднем 40 минут каждая.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Стоимость доставки одной посылки составляла символический 1 руб. Находясь в зоне обслуживания, пользователь в приложении мог выбрать доставку ровером и следить за передвижением робота. Когда тот достигал места назначения, пользователю приходило СМС-сообщение с проверочным кодом. После его введения робот открывал крышку и клиент мог забрать посылку.

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Издание «Ведомости» привело оценку основателя компании — производителя роботов Promobot Олега Кивокурцева, по которой аренда и техобслуживание 36 роверов обходились «Почте России» примерно в 2 млн руб. в месяц.

Чтобы наладить эффективный механизм доставки из десятков отделений в одном городе, такого количества роботов недостаточно, сказал он газете. По оценке эксперта, «Почте России» могло потребоваться порядка 150 таких роботов, каждый из которых стоит около 5 млн руб.

«К тому же роверы «Яндекса» достаточно сложные и дорогостоящие в разработке и обслуживании. Они используют большое количество систем позиционирования, включая лазерные лидары, ультразвуковые датчики и GPS», — добавил Кивокурцев.

В «Сколково» оценили рынок доставки роверами как перспективный. «При массовом внедрении барьер высокой себестоимости решения будет преодолен в ближайшее время», — сообщили РБК в фонде.

По итогам прошлого года «Почта России» получила чистый убыток в размере 27,2 млрд. В октябре совет директоров компании принял решение о проведении независимого аудита ее расходов. Незадолго до того спикер Совфеда Валентина Матвиенко предупредила о растущей «финансовой дыре» в компании. Глава «Почты России» Михаил Волков признал, что оператор находится в «крайне непростом» положении.

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«Почта России» Яндекс доставка грузов
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