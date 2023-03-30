«Почта России» впервые за девять лет получила убыток по итогам года

По итогам 2022 года «Почта России» получила убыток 27 млрд руб. В конце прошлого года в компании сменился глава, и теперь она работает над новой стратегией и сокращает административный штат

Фото: Денис Синяков для РБК

По итогам 2022 года убыток «Почты России» составил 27,2 млрд руб. вместо чистой прибыли 265,99 млн руб. за предыдущий год, следует из ее отчетности по РСБУ.

Выручка компании уменьшилась на 4% год к году, до 208,4 млрд руб. Больше половины выручки принесла почтовая деятельность — 152,8 млрд руб. При этом убыток от продаж за 2022 год равняется 21,9 млрд руб., в то время как в прошлом году «Почта России» показала прибыль в размере 8,3 млрд руб. Операционные расходы компании выросли на 16 млрд руб. Представитель «Почты России» пояснил, что это было связано с увеличением расходов на логистику, стоимости обслуживания техники и т.д. «Из-за приостановки работы в России глобальных брендов, сложностей с проведением платежей и транспортных ограничений значительно снизился поток как входящих, так и исходящих международных почтовых отправлений», — говорится в сообщении компании. Выручка «Почты России» в трансграничном сегменте сократилась на 11,4 млрд руб.

Еще одна существенная статья расходов в прошлом году — увеличение заработной платы сотрудникам. По словам представителя «Почты России», компания осталась одним из крупнейших работодателей в стране со штатом в 300 тыс. человек. За 2022 год компания направила 14 млрд руб. на повышения зарплаты как основного персонала, так и сотрудников ИТ-подразделений.

«Прошедший год был для всех непростым, что отразилось на финансовых показателях компании», — приводятся в сообщении слова гендиректора «Почты России» Михаила Волкова. Одна из главных задач на 2023 год, по его мнению, — «перенастройка работы с учетом новых экономических и геополитических реалий, разумное снижение затрат и повышение доходов компании». При этом основным вектором компании остается социальная ответственность, добавил Волков.

Что происходило с «Почтой Россией»

«Почта Россия» стала «по-настоящему» безубыточной в 2014 году. Компания показывала чистую прибыль и ранее, но в 2008–2013 годах она получала субсидии на доставку газет и журналов по подписке в размере около 3 млрд руб. в обмен на обещание не поднимать тарифы на подобные услуги, и за вычетом этих субсидий организация была убыточной. Занимавший в 2014 году пост главы «Почты России» Дмитрий Страшнов объяснял, что стать прибыльными получилось за счет сокращения операционных затрат.

В октябре 2019-го «Почта России» из ФГУП была реорганизована в акционерное общество. В начале 2020 года на пост гендиректора компании был назначен бывший вице-премьер Максим Акимов, который обновил стратегию компании до 2030 года. Предполагалось, что к 2025 году «Почта России» уменьшит средний срок доставки по России до двух дней (вместо 3,3 дня в 2020-м), сократит время ожидания в очереди до двух минут, ежегодно будет повышать зарплаты сотрудников на 8%, доведет количество пользователей мобильного приложения до 40 млн, а выручка к 2030 году увеличится до 600 млрд руб.

Однако в первом полугодии 2022 года совокупный убыток «Почты России» увеличился в шесть раз год к году, до 19,5 млрд руб. Осенью 2022 года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что Акимов в ближайшее время покинет свой пост, мотивируя это в том числе «плохими финансовыми показателями компаниями». По словам собеседника РБК, близкого к «Почте России», Акимов самостоятельно принял решение уйти из компании «по личным мотивам» из-за «желания иметь больше свободного времени, чем у гендиректоров госкомпаний».

В январе 2023 года новым главой «Почты России» стал Михаил Волков, возглавлявший до этого «Национальную лотерею» (бренд ООО «Спортивные лотереи»; 48,4% принадлежит ВТБ, 51% — президенту Международной федерации бокса Умару Кремлеву). В сообщении компании указывалось, что одна из приоритетных задач «антикризисной команды» с новым гендиректором — улучшить показатели и нарастить доходы. Как пояснил РБК представитель «Почты России», сейчас прорабатывается новая стратегия компании, но детали пока не раскрываются. Он лишь сообщил, что в новой стратегии речь будет идти об усилении позиции на конкурентных рынках, четких целях по PNL (profits and loss — доходы и расходы), переориентации на высокомаржинальные продукты и перезапуске партнерств.

В феврале телеграм-канал «Нецифровая экономика» писал, что в «Почте России» проходят массовые сокращения штата. То же самое рассказывали и источники РБК на ИТ-рынке и рынке электронной коммерции. По словам одного из собеседников, прошлогодняя смена гендиректора «Почты России» была в том числе связана с «чрезмерно раздутым штатом» во время руководства Акимова. Представитель компании подтвердил РБК, что они стремятся к снижению численности административного персонала, «прежде всего через заморозку найма на управленческие должности». При этом он заверил, что оптимизация штата будет происходить не единоразово, а через постепенную перестройку команд и процессов.