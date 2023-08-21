Почта введет обязательную идентификацию при отправке посылок по России

С 1 сентября сотрудники «Почты России» должны подтвердить личность отправителя с помощью паспорта, водительского удостоверения или простой электронной подписи

Фото: Олег Яковлев / РБК

С 1 сентября 2023 года сотрудники «Почты России» будут идентифицировать личность отправителя с помощью паспорта, водительского удостоверения или другого документа, а также с помощью простой электронной подписи, сообщили РБК в пресс-службе оператора.

Простая электронная подпись (ПЭП) — один из вариантов подписи, которая формируется с использованием кода доступа из СМС или пары «логин — пароль» на сайте.

«Ее можно оформить у нас на сайте или в мобильном приложении. Она уже есть у 61,7 млн наших пользователей, которые, по сути, не ощутят никаких изменений в оказании услуг», — сказал оператор.

Новое правило вступает в силу согласно приказу Минцифры № 382 от 17 апреля 2023 года, пояснили в почте.

В приказе ведомства говорится, что «прием регистрируемых почтовых отправлений осуществляется при условии идентификации отправителей (их уполномоченных представителей)». Среди способов подтверждения личности — предъявление соответствующего документа, через Единую систему идентификации и аутентификации (с ее помощью происходит авторизация на таких сайтах, как портал государственных услуг), использование кодов, паролей.

Раньше обязательной идентификации при отправке посылок внутри страны не было.

С 1 мая выплаты и социальные пенсии наличными стали доставляться на дом только «Почтой России». Прежде пенсионеры могли выбирать и частные компании для доставки.