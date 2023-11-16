Си Цзиньпин пообещал отправить в США новых панд как посланников дружбы

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Китай намерен продолжать сотрудничество с США по сохранению больших панд, власти страны вновь передадут этих медведей в американские зоопарки. Об этом заявил председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, передает Bloomberg.

Китайский лидер отметил, что панды давно являются «посланниками дружбы» между народами двух стран. «Мы готовы продолжать наше сотрудничество с США по сохранению панд и делаем все возможное, чтобы удовлетворить пожелания калифорнийцев и углубить дружеские связи между нашими народами», — сказал он.

Начиная с 1984 года зарубежные государства могут арендовать больших панд у Китая на десять лет, заплатив стране от $250 тыс до $1 млн за каждую пару особей. Такой инструмент публичной дипломатии Китай применяет для налаживания отношений с иностранными государствами, его называют панда-дипломатией. По истечении срока аренды животных необходимо вернуть Китаю. В случае если у арендованных панд родится детеныш, его необходимо передать Китаю через четыре года, когда животное станет половозрелым.

Си Цзиньпин выступил с предложением отправить новых панд в США после того, как 15 ноября встретился с президентом страны Джо Байденом на полях саммита АТЭС.

Ранее китайские панды содержались в нескольких американских зоопарках, в том числе в Мемфисе (штат Теннесси) и Вашингтоне. Впервые китайская сторона передала США панд в 1972 году. В ноябре 2023 года вашингтонский зоопарк вернул Китаю трех панд, которые содержались в нем, в результате там не осталось таких животных. После этого в США осталось только четыре панды, все они содержатся в зоопарке Атланты, уточнял Business Insider.

К апрелю 2023 года большие панды жили в 18 странах, отмечала The New York Times. Три особи — самец Жуи, самка Диндин и их детеныш содержатся в Московском зоопарке.