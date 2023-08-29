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В США допустили возвращение панд из зоопарка Вашингтона в Китай

В Белом доме допустили возвращение панд из зоопарка Вашингтона в Китай в конце года

США допускают, что панды из зоопарка Вашингтона вернутся в Китай в конце года, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге. 

«Мы все любим панд. Я не обсуждала это с президентом», — ответила она на вопрос о том, насколько вероятно, что президент США Джо Байден попросит председателя КНР Си Цзиньпина позволить пандам остаться. Животные должны быть возвращены в Китай к 7 декабря.

Начиная с 1984 года, зарубежные государства могут арендовать панд на 10 лет, заплатив китайской стороне от 250 тысяч до одного миллиона долларов за каждую пару особей. Такой инструмент публичной дипломатии, применяемый Китаем для налаживания отношений с иностранными государствами, называют панда-дипломатией.

По истечении срока аренды животных необходимо вернуть Китаю. Кроме того, в случае рождения у переданных панд детеныша, через 4 года, когда животное станет половозрелым, его также необходимо передать Китаю.

Две панды Мэй Сян и Тянь Тянь приехали в зоопарк Вашингтона в 2000 году в рамках соглашения между зоопарком и Китайской ассоциацией дикой природы. Пара должна была остаться на 10 лет для программы исследований и разведения, но соглашение с Китаем продлевалось несколько раз, отмечает CBS News.

21 августа 2020 года у пары родился детеныш-самец по имени Сяо Ци Цзи, и в том же году зоопарк объявил, что подписал еще одно трехлетнее продление срока содержания всех трех панд до конца 2023 года. 

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Теги
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