Первый родившийся в России детеныш большой панды открыл глаза

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Детеныш большой панды, который родился в Московском зоопарке, открыл глаза, сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова в своем телеграм-канале.

«Наша панда-малышка открыла глазки! Это произошло на 42-й день после ее рождения», — написала она под видео. Панда уже реагирует на свет, видеть она начнет ближе к концу октября, рассказала Акулова.

Детеныш родился 24 августа у панд Диндин и Жуи из Московского зоопарка. Это первое подобное событие в истории России. Вес панды при рождении составил 150 г, сейчас, по словам директора зоопарка, он достиг 2,134 кг.

24 сентября стало известно, что появившийся у пары панд детеныш — это самка.

Китай передал России двух панд — самца Жуи и самку Диндин — в апреле 2019 года в честь 70-летия дипломатических отношений между государствами. Жуи на тот момент было три года, а Диндин — два. В июне того же года состоялось открытие павильона панд в Московском зоопарке, которое посетили президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин.

Путин назвал передачу панд «знаком особого уважения и доверия к России» и поблагодарил Китай.

Весной 2023 года Жуи и Диндин познакомили друг с другом, для контроля за процессом размножения панд в Москву приехал китайский эксперт.