Большая панда по кличке Я Я, которую отправили в качестве посланника дружбы в США 20 лет назад, вернется в Китай в ближайшие дни, сообщает Xinhua со ссылкой на Государственное управление лесного и степного хозяйства КНР.

По договоренности китайской и американской сторон, панду доставят в Шанхай на самолете.

Я Я родилась в пекинском зоопарке 3 августа 2000 года. В апреле 2003 года ее вместе с еще одной пандой Ле Ле доставили в зоопарк Мемфиса (штат Теннесси) в качестве посланников дружбы. Первоначальное соглашение о пребывании панд в США было заключено на десять лет, но в 2013 году его продлили еще на одно десятилетие. В декабре 2022 года зоопарк Мемфиса объявил, что вернет Я Я в Китай, завершив 20-летние совместные исследования.

В феврале группа китайских экспертов прибыла в зоопарк Мемфиса, чтобы проверить Я Я, и выявила у нее кожное заболевание, которое вызвало выпадение шерсти, однако в целом состояние здоровья панды было нормальным.

Китай использует панд в дипломатических целях с 1972 года, когда его лидер Мао Цзэдун пообещал двух животных 37-му президенту США Ричарду Никсону. В 1984 году Китай заключил соглашение, по которому животных стали отправлять в зарубежные зоопарки на десять лет.

Сейчас панды из Китая живут в 18 странах, пишет The New York Times. Аналитики говорят, что Пекин использует их для создания дружественного имиджа и для поощрения стран, которыми он доволен. Во время визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Китай в начале апреля в его делегации, в частности, был директор французского зоопарка. После этого пребывание двух китайских панд Хуан Хуан и Юань Зай в зоопарке Боваля продлили до 2027 года.