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Российская делегация прибыла в Сан-Франциско на саммит АТЭС

Российская делегация во главе с Оверчуком прибыла в Сан-Франциско на саммит АТЭС

Делегация России во главе с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите и лидерской неделе Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщило посольство России в США.

В дипломатическом представительстве отметили, что Россия рассматривает саммит как «ведущий форум для обсуждения ключевых вопросов экономического взаимодействия стран АТР, а также формирования благоприятных условий для развития торговых и инвестиционных связей в регионе». В посольстве рассчитывают, что США обеспечат в рамках форума конструктивный и прагматичный диалог.

В АТЭС входит 21 страна, большинство среди них — государства с береговой линией у Тихого океана. В объединении, помимо России и США, состоят, например, Китай, Япония, Южная Корея, Канада и Сингапур.

Антонов обвинил США в злоупотреблении представительством в АТЭС
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Здание посольства России в США

Саммит АТЭС проходит в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября. Тема мероприятия — «Создание жизнеспособного и устойчивого будущего для всех». Госдеп США допускал, что по итогам мероприятия не будет принята итоговая декларация. Причиной там назвали разногласия из-за Украины.

В начале октября посол России в США Анатолий Антонов обвинил Соединенные Штаты в нарушении международного обязательства по рассылке приглашений на саммит. Госдеп США в ответ заверил, что российскую делегацию смогут принять на саммите АТЭС, однако с учетом санкций. И Кремль, и Госдеп исключили присутствие на нем российского президента Владимира Путина. Оверчук, который возглавил российскую делегацию, не находится под американскими санкциями. 

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Теги
российская делегация Сан-Франциско АТЭС Алексей Оверчук США
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