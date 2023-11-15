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В Воронеже 50 гостям ресторана вручили повестки в военкомат

В Воронеже 50 гостей ресторана получили повестки в военкомат во время праздника

В Воронеже 50 гостям ресторана вручили повестки в военкомат
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Около 50 человек получили повестки в военкомат в одном из воронежских ресторанов, сообщают «Вести Воронеж» и «TV Губерния» со ссылкой на источники.

По данным телеканалов, повестки вручили гостям ресторана «Форт» накануне, 14 ноября. В заведение, где компания праздновала день рождения, пришли силовики, пишут «Вести Воронеж». У многих гостей, по данным канала, начали проверять документы. По итогам проверки им вручили повестки для явки в военкомат, передает канал.

По информации «Вести Воронеж», большинство получивших повестки — вступившие в российское гражданство азербайджанцы.

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Фото:Сергей Карпов / ТАСС

Как пояснил один из источников «TV Губерния», повестки вручили гражданам, которые недавно получили российские паспорта, но не встали на воинский учет, их пригласили для сверки данных.

Согласно ст. 10 ФЗ № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» граждане, которые приобрели гражданство России, обязаны в двухнедельный срок встать на воинский учет в военном комиссариате по месту их жительства.

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В августе сотрудники ФСБ и военного комиссариата Чувашии выявили десять выходцев из Средней Азии, которые получили российское гражданство и не встали после этого на воинский учет.

Их отвезли в военкоматы и привлекли к ответственности по ст. 21.5 КоАП (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету). На тот момент им могли выдать предупреждение или выписать штраф от 500 руб. до 3 тыс. руб. С 1 октября сумма штрафа выросла до 30 тыс. руб.

Позднее телеканал «31» сообщил, что в Челябинске на Китайском рынке повестки вручили семи мигрантам, не вставшим на воинский учет. Троих из них увезли в военкомат для прохождения процедуры.

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Теги
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