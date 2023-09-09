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Власти объяснили вручение независимым наблюдателям повесток в Геленджике

Власти Геленджика признали вручение повесток двум независимым наблюдателям
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Независимые наблюдатели получили повестки во время нахождения на избирательном участке. Военкомат называл сведения об этом глупостями и требовал предъявить факты. Однако власти признали это, уточнив, что раньше вручить не удалось
Фото: Сергей Карпов / ТАСС
Фото: Сергей Карпов / ТАСС

Двум независимым наблюдателям на избирательном участке в Геленджике вручили повестки в военкомат, подтвердили изданию 93.ru в Муниципальном центре управления (МЦУ) города. Там утверждают, что выдать их намеревались еще в четверг, 7 сентября.

«Один из них отказался получить повестку. Вторая повестка была вручена отцу состоящего на воинском учете. В результате оба не явились, в связи с чем сегодня было уточнено место их нахождения, и повестки прибыть в военкомат вручили лично», — заявили власти Геленджика.

О выдаче повесток сообщил утром 9 сентября депутат краснодарской думы, секретарь комитета КПРФ по области Александр Сафронов. Он назвал происходящее запугиванием наблюдателей. Депутат приложил фотографии повесток, в них наблюдателям Игорю Огородникову и Алексею Лобанову поручено явиться для «уточнения личных данных».

Военкомат Геленджика затем категорически отрицал выдачу повесток. «Вы чего? Глупости вы говорите. Никакого такого распоряжения по поводу выдачи повесток на избирательных участках у нас не было и быть не может. Ни наблюдателям, никому. Пусть эти наблюдатели предъявляют доказательства и факты», — заявили изданию «Подъем» в военкомате. Там также утверждали, что повестки выдаются «только согласно регламенту, когда у нас идут свои мероприятия», а никаких мероприятий по учету данных сейчас не запланировано и не ведется.

После начала частичной мобилизации, с 21 сентября 2022 года, прибывших в военкоматы для уточнения личных данных россиян мобилизовали.

Указ об окончании мобилизации не подписан.

Кремль объяснял это тем, что действие указа необходимо для исполнения обязанностей военнослужащими. В июне президент Владимир Путин говорил, что не видит на данный момент нужды проводить дополнительную мобилизацию. При этом Путин признал, что «мобилизованных когда-то надо будет возвращать домой». «Вопрос сроков будет решаться в зависимости от ситуации», — добавил тогда президент.

В июле 2023 года правительство впервые утвердило форму повестки для мобилизации. До этого людей призывали по повесткам для срочной службы.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Геленджик повестки военкомат избирательный участок
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