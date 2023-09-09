Власти объяснили вручение независимым наблюдателям повесток в Геленджике
Двум независимым наблюдателям на избирательном участке в Геленджике вручили повестки в военкомат, подтвердили изданию 93.ru в Муниципальном центре управления (МЦУ) города. Там утверждают, что выдать их намеревались еще в четверг, 7 сентября.
«Один из них отказался получить повестку. Вторая повестка была вручена отцу состоящего на воинском учете. В результате оба не явились, в связи с чем сегодня было уточнено место их нахождения, и повестки прибыть в военкомат вручили лично», — заявили власти Геленджика.
О выдаче повесток сообщил утром 9 сентября депутат краснодарской думы, секретарь комитета КПРФ по области Александр Сафронов. Он назвал происходящее запугиванием наблюдателей. Депутат приложил фотографии повесток, в них наблюдателям Игорю Огородникову и Алексею Лобанову поручено явиться для «уточнения личных данных».
Военкомат Геленджика затем категорически отрицал выдачу повесток. «Вы чего? Глупости вы говорите. Никакого такого распоряжения по поводу выдачи повесток на избирательных участках у нас не было и быть не может. Ни наблюдателям, никому. Пусть эти наблюдатели предъявляют доказательства и факты», — заявили изданию «Подъем» в военкомате. Там также утверждали, что повестки выдаются «только согласно регламенту, когда у нас идут свои мероприятия», а никаких мероприятий по учету данных сейчас не запланировано и не ведется.
После начала частичной мобилизации, с 21 сентября 2022 года, прибывших в военкоматы для уточнения личных данных россиян мобилизовали.
Указ об окончании мобилизации не подписан.
Кремль объяснял это тем, что действие указа необходимо для исполнения обязанностей военнослужащими. В июне президент Владимир Путин говорил, что не видит на данный момент нужды проводить дополнительную мобилизацию. При этом Путин признал, что «мобилизованных когда-то надо будет возвращать домой». «Вопрос сроков будет решаться в зависимости от ситуации», — добавил тогда президент.
В июле 2023 года правительство впервые утвердило форму повестки для мобилизации. До этого людей призывали по повесткам для срочной службы.