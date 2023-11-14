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Пандемия коронавируса ,  
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Оперштаб сообщил о росте заболеваемости COVID-19 за неделю почти на 23%

Оперштаб: за неделю заболеваемость COVID-19 в России выросла почти на 23%
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Пандемия коронавируса
За прошедшую календарную неделю в России зафиксировали более 41 тыс. случаев заражения коронавирусом, неделей ранее их было около 26 тыс. Роспотребнадзор утверждал, что в стране готовы к новой волне пандемии
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России за прошедшую с 6 по 12 ноября неделю заболеваемость COVID выросла на 22,8%, рост отмечен в 70 регионах, сообщает оперштаб.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 29,63 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 22,8%. Увеличение заболеваемости отмечено в 70 субъектах, в том числе в 24 регионах более, чем в среднем по стране», — сказано в сообщении.

Инфицированных сейчас больше 41 тыс. человек, госпитализированы около 5,5 тыс. Число госпитализаций по сравнению с неделей до этого выросло на 8,5%. Скончались 76 пациентов.

В Москве выявили более 8,1 тыс. заболевших, в Санкт-Петербурге — почти 3,7 тыс. Более тысячи зараженных зафиксировали в Самарской области (1,8 тыс.), Удмуртии и Пермском крае (по 1,5 тыс. человек), Якутии (1,3 тыс.), Ханты-Мансийском автономном округе (1,2 тыс.). Наименьшее число случаев отмечено в Ингушетии (4).

На прошлой неделе общее число инфицированных составляло около 26 тыс., в больницы попали почти 3,8 тыс. человек, умер 61 заболевший.

Роспотребнадзор также сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ. Число заболевших увеличилось на 1,6% по сравнению с неделей ранее. «Заболеваемость определяется респираторными вирусами негриппозной этиологии, имеют место единичные находки вирусов гриппа А и В», — сказано в сообщении.

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Глава ведомства Анна Попова отметила 8 ноября, что фиксируется двойной рост заболеваемости COVID по сравнению с месяцем назад. Она сообщила, что это расценивается как начало эпидемии. Регионы подготовили и амбулаторные, и стационарные медицинские учреждения на случай новой волны инфекции.

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коронавирус пандемия COVID-19 заболеваемость Роспотребнадзор
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