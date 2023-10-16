Ракова объявила о клинисследованиях вакцины от нового штамма COVID-19

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В столичных медучреждениях начались клинические исследования вакцин «Спутник-V» и однокомпонентной «Спутник Лайт», адаптированных под новый штамм коронавируса XBB-1. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Москва первой в 2020 году запустила клиническое исследование вакцины от СOVID-19. А сегодня совместно с институтом имени Н.Ф. Гамалеи мы первыми начинаем исследование уже зарекомендовавших себя препаратов, адаптированных под новый штамм коронавирусной инфекции XBB-1», — подчеркнула вице-мэр.

Клинические исследования проходят на базе трех учреждений — Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и двух городских поликлиник. Так, на базе филиала № 3 городской поликлиники № 64 (район Измайлово) исследуют однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», на базе же филиала № 5 городской поликлиники № 62 (район Аэропорт) — двухкомпонентную «Спутник-V».

По словам Раковой, каждое из исследований займет 90 дней и потребует привлечения 50 волонтеров, набор которых уже завершен. «По окончании исследований мы планируем закупить новые препараты, чтобы все жители столицы смогли получить надежную защиту от актуального штамма коронавирусной инфекции», — добавила заммэра.

Созданная в столице экосистема проведения клинических исследований включает в себя центры на базе поликлиник и больниц, городские лаборатории и профильные учреждения. Все они связаны единым цифровым контуром, что обеспечивает качество, надежность и скорость исследования. Так, в 2020 году на базе экосистемы менее чем за четыре месяца удалось провести исследование вакцины «Спутник-V» с участием 22 исследовательских центров и привлечением 33 тыс. волонтеров.