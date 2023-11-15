 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

ХАМАС предложил ООН создать комитет для проверки больниц в секторе Газа

ХАМАС призвал ООН сформировать международный комитет для проверки больниц в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Mohammed Salem / Reuters
Фото: Mohammed Salem / Reuters

Палестинское исламистское движение ХАМАС призвало ООН создать международный комитет для проверки больниц в секторе Газа, сообщила пресс-служба движения.

В движении настаивают, что комитет необходим, чтобы «остановить ложь» Израиля и США. «Мы решительно осуждаем и отвергаем заявления Пентагона и Белого дома <...> о том, что движение ХАМАС использует больницы для сокрытия пленных оккупационных солдат или центров управления и контроля», — заявили в ХАМАС.

Постпред Израиля в ООН оценил сроки нового этапа операции против ХАМАС
Политика
Гилад Эрдан

11 ноября министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле заявила, что в секторе Газа 20 из 35 имеющихся больниц закрылись из-за атак Израиля. Она назвала удары по медицинским учреждениям «решением убить тех, кто в них находится».

В ночь на 15 ноября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале штурма крупнейшей в секторе Газа больницы «Аль-Шифа». В ведомстве подчеркнули, что армия сражается против боевиков, а не мирного населения, и отметили помощь в полномасштабной эвакуации из больницы. ЦАХАЛ призвала «всех террористов ХАМАС, находящихся в больнице, сдаться».

Власти Израиля настаивают, что «Аль-Шифу» используют боевики в качестве командного центра и склада оружия. Разведка США подтвердила эту оценку. В Белом доме отметили, что не поддерживают авиаудары по больнице, как и наземные бои на ее территории, поскольку «беспомощные люди, больные люди просто пытаются получить медицинскую помощь, которую они заслуживают, а не попасть под перекрестный огонь».

Генсек ООН Антониу Гутерриш неоднократно выступал за прекращение огня в секторе Газа. Он заявил, что регион превратился в «кладбище детей», уточнив, что каждый день там умирают и получают ранения «сотни девочек и мальчиков». Гутерриш подчеркнул, что гуманитарный кризис в секторе Газа перерос в «кризис человечества».

Читайте на РБК Pro
Уран на максимумах за 15 лет: что будет дальше и как на этом заработать
Как замедлить старение. План тренировок для тех, кому за 50
Какие нефтегазовые компании в России выплатят самые большие дивиденды
Перевод денег в Китай: обзор условий ведущих российских банков

Теги
ХАМАС Израиль ЦАХАЛ ООН сектор Газа больницы
Материалы по теме
ХАМАС заявил о контроле над ситуацией в секторе Газа
Политика
Постпред Израиля в ООН оценил сроки нового этапа операции против ХАМАС
Политика
Израиль и ХАМАС приблизились к заключению сделки о паузе в войне
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 97,78 (-0,75) Инвестиции, 14 ноя, 16:25 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 91,26 (-0,86) Инвестиции, 14 ноя, 16:25
Автопарковка, машинное зрение и шумоизоляция: космический кроссовер Geely РБК и Geely, 09:49
Bloomberg сообщил об увеличении военной помощи Израилю со стороны США Политика, 09:45
Подборка доступных квартир в пределах МКАД РБК и ПИК, 09:37
Си Цзиньпин прибыл в США для встречи с Байденом Политика, 09:30
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 09:26
Как Nvidia продолжает поставки чипов в Китай на фоне американских санкций Pro, 09:21
У «Сибантрацита» сменился владелец Бизнес, 09:17
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
Как научиться использовать возможности автомобиля по полной РБК и Jaecoo, 09:15
На кого из великих коллекционеров прошлого вы похожи. Тест РБК и СберПервый, 09:03
Сначала заплати себе. Как превратить бизнес в машину, производящую деньги Pro, 08:53
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 08:43
Средства ПВО сбили дрон над Смоленской областью Политика, 08:43
ХАМАС предложил ООН создать комитет для проверки больниц в секторе Газа Политика, 08:27
Выращиваем гурманов: культура итальянских сыров в Краснодаре РБК и LADA, 08:20