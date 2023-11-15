ХАМАС предложил ООН создать комитет для проверки больниц в секторе Газа

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Палестинское исламистское движение ХАМАС призвало ООН создать международный комитет для проверки больниц в секторе Газа, сообщила пресс-служба движения.

В движении настаивают, что комитет необходим, чтобы «остановить ложь» Израиля и США. «Мы решительно осуждаем и отвергаем заявления Пентагона и Белого дома <...> о том, что движение ХАМАС использует больницы для сокрытия пленных оккупационных солдат или центров управления и контроля», — заявили в ХАМАС.

11 ноября министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле заявила, что в секторе Газа 20 из 35 имеющихся больниц закрылись из-за атак Израиля. Она назвала удары по медицинским учреждениям «решением убить тех, кто в них находится».

В ночь на 15 ноября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале штурма крупнейшей в секторе Газа больницы «Аль-Шифа». В ведомстве подчеркнули, что армия сражается против боевиков, а не мирного населения, и отметили помощь в полномасштабной эвакуации из больницы. ЦАХАЛ призвала «всех террористов ХАМАС, находящихся в больнице, сдаться».

Власти Израиля настаивают, что «Аль-Шифу» используют боевики в качестве командного центра и склада оружия. Разведка США подтвердила эту оценку. В Белом доме отметили, что не поддерживают авиаудары по больнице, как и наземные бои на ее территории, поскольку «беспомощные люди, больные люди просто пытаются получить медицинскую помощь, которую они заслуживают, а не попасть под перекрестный огонь».

Генсек ООН Антониу Гутерриш неоднократно выступал за прекращение огня в секторе Газа. Он заявил, что регион превратился в «кладбище детей», уточнив, что каждый день там умирают и получают ранения «сотни девочек и мальчиков». Гутерриш подчеркнул, что гуманитарный кризис в секторе Газа перерос в «кризис человечества».