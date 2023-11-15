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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Постпред Израиля в ООН оценил сроки нового этапа операции против ХАМАС

Постпред Израиля: новый этап операции в Газе может продлиться несколько недель
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Нынешний этап военной операции Израиля в секторе Газа против палестинской группировки ХАМАС может продлиться «несколько недель», заявил журналисту телеканала CNN постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан.

«Мы надеемся, мы молимся, чтобы это закончилось раньше», — сказал Эрдан, не предоставив других подробностей о том, как может выглядеть следующий этап военной операции Израиля.

Армия Израиля начала штурм крупнейшей больницы Газы
Политика
Фото:Israel Defense Forces / Reuters

Ночью 15 ноября Армия обороны Израиля объявила начало операции в крупнейшей больнице сектора Газа «Аль-Шифа». В военном ведомстве Израиля предупредили, что они сражаются против боевиков, а не гражданского населения, и отметило свою помощь в полномасштабной эвакуации из больницы, а также регулярные контакты с ее руководством.

Израильские военные предупредили персонал больницы о начале штурма, сообщал телеканал Al Arabia со ссылкой на Минздрав Газы. Al Mayadeen со ссылкой на одного из врачей «Аль-Шифы» и Минздрав региона передавал, что позже на территории больницы были слышны выстрелы.

Израиль обвиняет ХАМАС в использовании больницы «Аль-Шифа» для ведения боевых действий. По словам представителя израильской армии Даниэля Хагари, группировка расположила под больницей командный и оперативный пункты, откуда координирует ракетные запуски и атаки на Израиль. Хагари также утверждал, что «сотни террористов» бежали в эту больницу после атак 7 октября и скрываются в расположенных под ней подземных туннелях.

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Теги
Израиль ООН ХАМАС сектор Газа
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