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Премьер Эстонии ответила на вопрос, хочет ли занять пост генсека НАТО

Премьер Эстонии ответила «да» на вопрос о желании занять пост генсека НАТО

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас ответила «да» на вопрос о желании занять пост генерального секретаря НАТО. Об этом она заявила на мероприятии POLITICO Defense, организованном изданием Politico.

Сейчас генеральным секретарем НАТО является Йенс Столтенберг. Срок его полномочий страны-члены Североатлантического альянса продлевали уже несколько раз, последний раз был в июле. Столтенберг будет занимать должность генсека до 1 октября 2024 года.

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Фото:Алексей Фурман / Getty Images

Источники итальянской газеты La Repubblica называли наиболее подходящим кандидатом на пост генсека НАТО главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. The New York Times писала, что в Вашингтоне на эту должность рассматривают канадского вице-премьера и министра финансов Кристю Фриланд с украинскими корнями. Великобритания была намерена выдвинуть министра обороны Бена Уоллеса. Кандидатами от стран Евросоюза стали президент Словакии Зузана Чапутова и экс-премьер Хорватии Колинда Грабар-Китарович, писала NYT.

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Теги
Кая Каллас Эстония НАТО генеральный секретарь
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