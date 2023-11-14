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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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МИД России поблагодарил Египет за содействие в эвакуации россиян

Замглавы МИД России поблагодарил посла Египта за содействие в эвакуации россиян
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Назих Нагари
Назих Нагари (Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости)

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов встретился в Москве с послом Египта Назихом Нагари. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

Богданов выразил послу признательность за содействие Египта в обеспечении безопасного выезда граждан России из сектора Газа. В ходе беседы стороны также отметили «катастрофическую гуманитарную ситуацию в этом палестинском анклаве».

Иностранцы и лица с двойным гражданством, в том числе граждане России, могут покинуть сектор Газа только через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом. 13 ноября МЧС России сообщило, что через КПП прошли 98 россиян, 70 из них пересекли границу накануне.

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Политика
КПП &laquo;Рафах&raquo;

По данным российского Минздрава, среди покинувших вчера Газу есть одна беременная женщина на позднем сроке беременности, а также 27 детей, пятеро из которых — в возрасте до трех лет. 13 ноября первый борт с россиянами вылетел из Каира и приземлился в московском аэропорту Домодедово.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал сложность процесса эвакуации россиян. Он объяснил, что для этого необходимо «синхронизировать гуманитарные паузы, нужно получить разрешение от египетской стороны на вход на территорию Израиля, где есть тоже свои требования».

Теги
Михаил Богданов Египет посол МИД сектор Газа россияне эвакуация
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