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Палестино-израильский конфликт ,  
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Посол Израиля объяснил роль Египта в эвакуации россиян из сектора Газа

Посол Израиля в России: эвакуация россиян из сектора Газа зависит от Египта
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
В МИДе заявляли, что Москва одной из первых передала свой список граждан для прохода через КПП «Рафах», но израильская сторона пока его не согласовала. Посол говорит, что список уже есть, но решение о проходе принимает Египет
КПП &laquo;Рафах&raquo;
КПП «Рафах» (Фото: Ahmed Ibrahim / IMAGO / apaimages / Global Look Press)

Список россиян для прохода через КПП «Рафах» на границе между сектором Газа и Египтом есть, однако решение о пропуске людей зависит от египетской стороны, пояснил журналистам посол Израиля в России Александр Бен Цви, сообщает корреспондент РБК. Так он ответил на заявление МИД России о том, что Израиль не одобрил перечень российских граждан для прохода через этот погранпункт.

В начале ноября замглавы российского МИДа Михаил Богданов заявил, что Москва одной из первых передала свой список граждан для выхода из Газы через КПП, но израильская сторона пока его не согласовала. «Пока нет одобренных списков, чтобы египетские власти в соответствии с договоренностями между ними, Египтом и Израилем, выпускали наших граждан», — сказал он. Дипломат выразил надежду, что Израиль сделает это в ближайшее время.

«Списки есть, но сколько людей проходят через КПП, мы не решаем. <...> Египтяне пропускают сегодня 600–650 [человек] в день. Сколько они будут пропускать, это не наше, а их решение», — сказал Бен Цви.

Глава дипмиссии напомнил, что периодически контрольно-пропускной пункт закрывает ХАМАС и никого не пропускает. Сейчас в очереди на выход из сектора Газа 7 тыс. человек, если выпускать по 600 человек в день, то выход из Газы займет две недели — и это при условии, что погранпункт будет открыт каждый день, указал Бен Цви.

«Это не имеет прямую связь с российскими [гражданами]», — заключил посол.

13 ноября МЧС сообщило, что сектор Газа через КПП «Рафах» покинули 98 россиян, 70 из них пересекли границу накануне. По данным Минздрава, среди покинувших вчера Газу есть одна беременная женщина на позднем сроке беременности, а также 27 детей, пятеро из которых в возрасте до трех лет. Все граждане России находятся в удовлетворительном состоянии, уточнили в ведомстве. В понедельник самолет МЧС с 70 россиянами вылетел из Каира в Москву.

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10 ноября подконтрольная ХАМАС погранслужба Газы опубликовала список иностранцев, которым разрешается покинуть сектор. В нем числились 85 россиян. МИД допустил, что переход границы может занять до трех дней в связи с пропускными возможностями КПП.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал процесс эвакуации граждан сложным. «Это сложно, потому что нужно синхронизировать гуманитарные паузы, нужно получить разрешение от египетской стороны на вход на территорию Израиля, где есть тоже свои требования, и так далее, и тому подобное», — пояснил он.

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Теги
Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова, Елена Чернышова
посол Израиля сектор Газа Египет
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