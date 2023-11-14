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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Десять выживших при нападении ХАМАС принудительно попали в психбольницу

Комиссар Раз: около десяти человек положили в психбольницу после резни в Израиле
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

После нападения 7 октября боевиков палестинской исламистской группировки ХАМАС на музыкальный фестиваль Supernova Sukkot Gathering по меньшей мере десять выживших участников мероприятия пришлось положить в психиатрические больницы для лечения.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на комиссара Израиля по принудительной госпитализации в отделе юридической помощи Минюста Даниэля Раза.

Во время заседания комитета по здравоохранению в кнессете Раз заявил, что «многих людей», переживших нападение ХАМАС во время фестиваля, насильно госпитализировали. Комиссар отметил, что «в некоторых случаях выбора не было», поскольку «участники фестиваля находились в очень тяжелом психическом состоянии». По его словам, госпитализировали около десяти человек.

Комиссар добавил, что Министерству здравоохранения Израиля понадобится «сделать еще больше», чтобы привести этих людей в порядок.

Гендиректор Минздрава Израиля Бар-Симан-Тов Моше заявил, что произошедшее стало «национальным событием в области психического здоровья».

По оценкам Армии обороны Израиля, около 3 тыс. вооруженных боевиков ХАМАС напали на Израиль 7 октября, ворвавшись в том числе на музыкальный фестиваль в кибуце Реим на юге страны.

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После атаки ХАМАС погибли более 1,4 тыс. человек, в том числе 300 военных. На месте проведения фестиваля обнаружили около 260 тел убитых участников мероприятия. Очевидцы рассказали, что нападавшие в упор расстреливали людей и автомобили, на которых участники фестиваля пытались сбежать. Среди погибших оказались как израильтяне, так и иностранцы, в частности россияне.

Теги
Израиль ХАМАС психиатрическое лечение ЦАХАЛ
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