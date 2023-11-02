ЦАХАЛ назвала количество атаковавших Израиль 7 октября боевиков

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По оценкам ЦАХАЛ, около 3 тыс. боевиков ХАМАС напали на Израиль 7 октября, сообщает The Times of Israel.

Эта цифра включает в себя только вооруженных боевиков, а не жителей сектора Газа, которые воспользовались огромной брешью в заборе на границе, чтобы также проникнуть в Израиль, отмечает The Times of Israel. Предыдущая оценка количества напавших боевиков составляла 2,5 тыс.

В течение первых двух дней боевых действий силы ЦАХАЛ ликвидировали около 1 тыс. боевиков на территории Израиля и захватили еще 200, сообщили в Армии обороны Израиля. В приграничной зоне все еще разбросано множество тел боевиков, в ЦАХАЛ намерены забрать их и совершить новый подсчет, когда это станет возможно, не ставя под угрозу жизни израильских солдат, говорится в материале The Times of Israel.

В Израиле, по последним данным, после атаки ХАМАС погибли более 1,4 тыс. человек, в том числе более 300 военных. Среди погибших есть иностранцы, в том числе россияне.

В секторе Газа после бомбардировок Израиля погибли более 8 тыс. человек.