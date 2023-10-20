Число погибших во время конфликта Израиля с ХАМАС россиян возросло до 20

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Число погибших в ходе эскалации конфликта Израиля и ХАМАС граждан России увеличилось до 20 человек, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов в интервью газете «Известия». Ранее было известно о 19 погибших россиянах.

«На сегодняшний день с сожалением и соболезнованием мы вынуждены подтвердить гибель 20 граждан России. Все они имеют также и гражданство Израиля», — сказал он.

По его словам, большинство погибших — гражданские лица, но среди них также есть и сотрудники военных и правоохранительных органов.

Еще семь россиян остаются пропавшими без вести, в заложниках у ХАМАС в секторе Газа остаются как минимум двое граждан России. Викторов допустил, что среди заложников может быть больше россиян, так как даже израильская сторона не обладает всеми данными.

ХАМАС 10 октября сообщал о контактах с Россией по вопросу взятых в плен людей. Однако позднее боевики отказались от переговоров по судьбе заложников до завершения войны.

Помимо этого порядка тысячи россиян стали заложниками военной блокады сектора Газа со стороны Израиля, отмечал российский постпред Василий Небензя на срочном заседании Совбеза ООН.

Посол России в Израиле ранее говорил, что с начала войны сотни российских граждан подали в посольство заявки с просьбой об эвакуации с территории Израиля.

Пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова, в свою очередь, говорила 10 октября, что около 280 россиян изъявили желание покинуть сектор Газа.