Санду заявила о $9 млн долга Молдавии перед «Газпромом»

Санду: нас не волнует, примет ли «Газпром» результаты проверки долгов по газу

Майя Санду (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не беспокоится из-за отсутствия согласования отчета аудита долга перед «Газпромом», поскольку есть доказательства, что он составил не $700 млн, а $9 млн. Об этом она сказала в эфире «Радио Молдова».

«Но теперь нас не волнует, примет ли [Совет наблюдателей «Молдовагаза»] результаты проверки или нет. У нас есть доказательства аудита на уровне международных стандартов, согласно которому долг Республики Молдова составляет не $700 млн, а $9 млн», — заявила Санду в программе «La 360 de Degree».

13 ноября в «Газпроме» заявили, что опубликованный в начале сентября отчет проверки задолженности «Молдовагаза» перед компанией за поставки топлива в Приднестровье не может считаться итоговым документом «независимого и достоверного» аудита хотя бы потому, что наблюдательный совет не согласовал этот отчет.

В «Газпроме» подчеркнули, что обоснованность задолженности подтверждается в регулярно подписываемых организацией и «Молдовагазом» документах, а также в решениях международного арбитража.

В начале сентября Санду заявила, что проведенный независимый аудит не выявил долга молдавских властей перед «Газпромом» на $800 млн. Она отметила, что Россия «хотела быстро обмануть» Молдавию.

Власти республики обвиняют в образовании задолженности Приднестровье, которое, по их версии, в отличие от Кишинева не платит за поставки годами.

«Газпром» и «Молдовагаз» с 2011 года продлевали соглашение о поставках газа. В очередной раз это сделали осенью 2021 года на пять лет. Договор устанавливал формулу расчета, основанную на биржевых ценах и предполагающую изменение стоимости поставок от месяца к месяцу. Близкий к переговорам источник ТАСС рассказал, что документ предусматривает выплату Молдавией долга за поставки прошлых лет (с 1990 года).

В 2021 году «Газпром» оценил долг республики в $709 млн и потребовал его выплатить, пригрозив в против случае не продлевать контракт и остановить поставки.

К декабрю 2022 года долг «Молдовагаза» перед «Газпромом» за текущие поставки составил $43 млн. После этого министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну объявил о независимости республики от российского газа, заявив, что теперь топливо будет закупаться у молдавского «Энергокома» для снабжения правого берега Днестра.