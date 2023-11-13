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Политика ,  
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Илон Маск заявил о возможности гражданской войны в Европе

Маск: Европа движется к гражданской войне из-за проблемы с мигрантами
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Kirsty Wigglesworth / Getty Images)

Европа может столкнуться с гражданской войной из-за обостряющейся ситуации с мигрантами, заявил бизнесмен Илон Маск.

«Европа, кажется, движется к гражданской войне», — написал он в соцсети Х (ранее Twitter). Так он прокомментировал видео столкновения в Лондоне между мигрантами и местными жителями.

Это не первый раз, когда бизнесмен выступает с подобным заявлением. Теми же словами в октябре он ответил на пост британского политического обозревателя Константина Кисина о том, что в городах Европы «тысячи людей празднуют» действия палестинской группировки ХАМАС.

Внимание на проблему притока мигрантов не раз обращали Венгрия, Словакия, Италия и другие страны Евросоюза. Так, в 2022 году в Германии рекордно выросло население — на 1,3% (1,12 млн человек), в том числе из-за притока мигрантов, а также вынужденных переселенцев с Украины. В сентябре 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что число стремящихся в Германию беженцев «слишком велико».

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX

28 июня 1971 года
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