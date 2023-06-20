В Германии рекордно выросло население из-за украинских беженцев

В 2022 году население Германии выросло на 1,3%, или на 1,12 млн человек, что стало рекордом со времен объединения ФРГ и ГДР. Основной вклад внес приток украинцев — их число в стране увеличилось на 915 тыс.

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Население Германии в 2022 году выросло 1,3% (1,12 млн человек) после прироста в 0,1% (82 тыс. человек) годом ранее, сообщает Федеральная служба статистики страны (Destatis).

Bloomberg отмечает, что это рекордный прирост после объединения восточной и западной частей государства (ГДР и ФРГ) в 1990 году. Тогда население ФРГ увеличилось с 62,7 млн в 1989 году до 79,8 млн в 1990-м.

Федеральная служба статистики связала скачок численности населения в этом году с увеличением количества иммигрантов (1,45 млн против 329 тыс. годом ранее), в основном из-за украинских беженцев.

Всего, по данным Destatis, на конец прошлого года в Германии проживали порядка 84,4 млн человек, в том числе 12,3 млн иностранцев. Из них большинство имели турецкое (1,34 млн), украинское (1,05 млн) или сирийское (883 тыс.) гражданство. Наибольший прирост показало население с украинским гражданством — 915 тыс. человек. Количество украинцев, проживающих в Германии, за прошлый год увеличилось более чем в шесть раз, отмечает служба статистики.

Доля иностранцев в общей численности населения увеличилась с 13,1 до 14,6% по сравнению с предшествующим годом. По сравнению с 2021 годом число лиц с иностранным гражданством увеличилось на 1,4 млн человек, в то время как число граждан Германии сократилось на 309 тыс. (-0,4%) человек, в основном из-за превосходящей рождаемость смертности.

Согласно данным ООН, Германия приняла почти половину беженцев с Украины в Европе после начала российской военной операции. Так, к 4 июня в страну прибыли 1 млн 69 тыс. украинских беженцев. В общей сложности европейские государства приняли более 2,5 млн уехавших с территории Украины.