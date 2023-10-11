Маск предупредил об угрозе гражданской войны в Европе

Сохранение существующих тенденций в миграционной политике европейских стран может привести к тому, что гражданская война в Европе станет неизбежной. Об этом заявил американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в своей социальной сети X (ранее — Twitter).

Так он ответил на пост британского блогера и политического обозревателя Константина Кисина о том, что в городах Европы «тысячи людей празднуют» действия палестинской группировки ХАМАС.

В Евросоюзе, Великобритании и других странах движение ХАМАС признано террористическим.

По мнению Кисина, в Европу приезжает все больше людей, разделяющих это мнение, и тысячи «протестующих» со временем превратятся в десятки тысяч.

«Если нынешние тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна», — ответил ему Маск.

Внимание на проблему притока нелегальных мигрантов не раз обращали Венгрия, Словакия, Германия, Италия и другие страны Евросоюза. Так, к 14 сентября на остров Лампедуза в Италии за двое суток высадились 7 тыс. мигрантов в основном из Африки, местные власти ввели на острове режим ЧС. По данным пограничного агентства ЕС Frontex, количество незаконно прибывших в Евросоюз через центральное Средиземноморье с января по апрель выросло почти на 300% по сравнению с прошлым годом.

Как отмечал канцлер Германии Олаф Шольц, мигранты перебираются в страну из государств Восточной Европы, в частности, из Польши. Одной из главных транзитных стран для мигрантов также остается Словакия.