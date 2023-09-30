Шольц заявил, что в Германию едет слишком много беженцев

Канцлер Германии Шольц о ситуации с беженцами: так не может больше продолжаться

Шольц заявил, что число стремящихся в Германию беженцев «слишком велико». По его словам, более 70% беженцев в ФРГ ранее не были зарегистрированы, хотя находились в других странах ЕС. В связи с этим Берлин ужесточает меры контроля

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Число беженцев, стремящихся попасть в Германию, «на данный момент слишком велико», заявил канцлер Олаф Шольц в интервью Redaktions Netzwerk Deutschland (RND).

«Так не может продолжаться: более 70 процентов всех беженцев, прибывающих в Германию, ранее не регистрировались, хотя почти все они находились в другой стране ЕС», — сказал он.

Шольц объявил о пакете мер, направленных на изменение ситуации. Так, если ходатайство о предоставлении убежища было отклонено, беженцы должны покинуть Германию. Берлин продолжает принимать дополнительные меры безопасности на границе с Австрией и договорился со Швейцарией и Чехией о совместном контроле на их стороне, добавил он. Канцлер ФРГ отметил, что безопасными странами происхождения будут объявлены Молдавия и Грузия, которые стремятся в Евросоюз.

Также немецкие власти ужесточили контроль на границе с Польшей. По словам Шольца, Варшава должна обеспечить, чтобы визы не продавались и беженцы не переправлялись в Германию.

Что касается беспокойства властей земель и муниципалитетов в связи с увеличением числа беженцев в Германии, канцлер объявил о «постоянной системе для муниципалитетов», которую он планирует разработать совместно с федеральными землями на конференции премьер-министров, запланированной на ноябрь. Шольц пояснил, что предлагает «своего рода дышащий клапан»: при такой форме финансирования будет установлена фиксированная выплата на одного беженца. Пока это предложение не было согласовано.

В июне Федеральная служба статистики Германии сообщила о рекордном росте населения страны на 1,3% (1,12 млн человек) в 2022 году. Bloomberg тогда отметил, что это рекордный прирост после объединения восточной и западной частей государства (ГДР и ФРГ) в 1990 году. Тогда население ФРГ увеличилось с 62,7 млн в 1989 году до 79,8 млн в 1990-м.

Рост населения связывают с возросшим числом иммигрантов. Помимо беженцев из арабских стран к ним прибавились вынужденные переселенцы с Украины. На конец прошлого года в Германии проживали порядка 84,4 млн человек, в том числе 12,3 млн иностранцев. Из них большинство имели турецкое (1,34 млн), украинское (1,05 млн) или сирийское (883 тыс.) гражданство. Наибольший прирост показало население с украинским гражданством — 915 тыс. человек.

В то же время власти Германии планируют в следующем году вдвое сократить поддержку федеральных земель в вопросе приема и интеграции беженцев на фоне растущей инфляции (с €3,75 млрд в этом году до €1,7 млрд).