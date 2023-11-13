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Политика ,  
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Патрушев провел в Москве переговоры с советником по нацбезопасности Ливии

Ибрагим Бушнаф и Николай Патрушев
Ибрагим Бушнаф и Николай Патрушев (Фото: scrf.gov.ru)

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Москве переговоры с советником по национальной безопасности Ливии Ибрагимом Бушнафом Правительства национального единства, сообщается на сайте Совбеза России.

В сообщении говорится, что обсуждались «вопросы взаимодействия двух стран по линии советов безопасности, правоохранительных органов и спецслужб». Отдельно Патрушев и Бушнаф обсуждали антитеррористическую деятельность и сотрудничество «в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», — отметили в пресс-службе аппарата.

На встрече коллеги также обменялись мнениями по текущей ситуации в сфере безопасности в Ливии и по обстановке на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

22 августа в Ливию ездил замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров. Это был первый официальный визит делегации Минобороны России в Бенгази.

Евкуров обсудил ситуацию в Ливии и двусторонние отношения, пути их развития и укрепления «с российскими высокопоставленными деятелями».

Спустя месяц после этой поездки командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар нанес ответный визит в Россию. Путин провел встречу с командующим Ливийской национальной армией 28 октября. Они обсудили ситуацию в Ливии и в регионе в целом.

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Фельдмаршал Хафтар контролирует восток Ливии, включая города Бенгази и Тобрук. С 2018 года на его стороне воевали бойцы частной военной компании «Вагнер», которые среди прочего обеспечивали охрану нефтяных месторождений.

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