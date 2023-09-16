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Риск эпидемии и братские могилы: как Ливия справляется с наводнением

Появились фото из Ливии спустя неделю после наводнения
Спустя неделю после наводнения в Ливии продолжают искать пропавших и оценивать ущерб. Погибло минимум 11 тысяч человек. Как страна, управляемая двумя правительствами, справляется с последствиями катастрофы — в фоторепортаже РБК
Риск эпидемии и братские могилы: как Ливия справляется с наводнением

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10 сентября на восточную Ливию обрушился ураган «Даниэль», который разрушил плотины, окружавшие город Дерну. Произошло наводнение: вода смыла жилые кварталы и разрушила дома во многих прибрежных городах. Президентский совет Ливии объявил три района в восточном регионе Киренаика (в нее входит Дерна) зоной бедствия и запросил гуманитарную помощь. ООН пообещала «оказать срочную чрезвычайную помощь в поддержку усилий на местном и национальном уровнях».

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Теги
Дарья Широкова, Елизавета Ламова Елизавета Ламова
мультимедиа ураган наводнение ЧС Ливия природа жертвы разрушения подтопление
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