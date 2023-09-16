Риск эпидемии и братские могилы: как Ливия справляется с наводнением

Волонтеры сортируют одежду для раздачи пострадавшим от наводнения в Дерне, 14 сентября

В Ливии сейчас действуют два правительства: международно признанное Правительство национального единства (ПНЕ) в Триполи и соперничающая с ним Палата представителей (парламент) Ливии на востоке страны.

Программы помощи пострадавшим есть у обоих правительств: Палата представителей утвердила программу экстренной помощи пострадавшим районам в размере 10 млрд ливийских динаров (чуть более $2 млрд), а ПНЕ выделило на восстановление Дерны и других затронутых наводнением районов сумму, равную примерно $412 млн.