Риск эпидемии и братские могилы: как Ливия справляется с наводнением
Наводнение смыло прибрежную дорогу в Дерне, 13 сентября
Ливийский Красный Полумесяц предупредил об опасности неразорвавшихся мин и брошенных боеприпасов — потоки воды могут переносить их на значительные расстояния, подвергая опасности спасателей и выживших. «Известно, что Дерна — это город, который загрязнен взрывоопасными пережитками войны», — говорится в сообщении. В Дерне во время гражданской войны, начавшейся в 2011 году, шли бои, затем несколько лет город был под контролем запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Волонтеры сортируют одежду для раздачи пострадавшим от наводнения в Дерне, 14 сентября
В Ливии сейчас действуют два правительства: международно признанное Правительство национального единства (ПНЕ) в Триполи и соперничающая с ним Палата представителей (парламент) Ливии на востоке страны.
Программы помощи пострадавшим есть у обоих правительств: Палата представителей утвердила программу экстренной помощи пострадавшим районам в размере 10 млрд ливийских динаров (чуть более $2 млрд), а ПНЕ выделило на восстановление Дерны и других затронутых наводнением районов сумму, равную примерно $412 млн.
Последствия наводнения в Дерне, 13 сентября
Помимо Дерны, наводнение затронуло прибрежные города Джабаль аль-Ахдар и Бенгази. Из-за большого числа погибших и тел под обломками и в воде мэр Дерны Абдулменам аль-Гайти заявил, что опасается эпидемии. Ливийские власти не справляются с количеством трупов — погибших хоронят в братских могилах. ВОЗ призвала прекратить хоронить жертв наводнения таким образом, заявив, что это может принести долгосрочные страдания семьям или грозить заражением, если такие захоронения расположены рядом с водой.
Пострадавшие получают гуманитарную помощь, 15 сентября
Помощь Ливии оказывает международное сообщество. Гуманитарную помощь сюда направили Египет, Алжир, Турция, Италия, ОАЭ, Великобритания, Германия, Россия и другие страны. Российский самолет с техническим и медицинским оборудованием и спасателями на борту прилетел в международный аэропорт Бенгази 14 сентября.
Восточное правительство также заявило, что оно не будет препятствовать попаданию на подконтрольные территории помощи, следующей с запада страны.
Спасатели из Египта обследуют разрушенные районы в Дерне, 13 сентября
Координатор чрезвычайной помощи ООН Мартин Гриффитс 15 сентября заявил, что Ливии необходимо оборудование для поиска людей, застрявших в грязи и поврежденных зданиях после наводнений, а также первичная медико-санитарная помощь для предотвращения вспышки холеры среди выживших.
Последствия наводнения в Дерне, 13 сентября
С 15 сентября в город Дерну допускают только спасателей. Въезд остальных граждан ограничен, сообщил глава службы скорой помощи на востоке страны Салем аль-Фарджани.
Вид на Дерну, 14 сентября
Основной проблемой, с которой сталкивается гуманитарная работа, является повреждение или разрушение дорог, указывают сотрудники Красного Полумесяца.
Мечеть в Дерне после наводнения, 13 сентября
Ливийские власти (ПНЕ) потребовали провести расследование обстоятельств обрушения плотины близ города Дерна, которое привело к значительному увеличению числа жертв в этом регионе.
Спасатель из Египта в Дерне, 13 сентября
Всемирная метеорологическая организация заявила, что огромных человеческих жертв можно было бы избежать, если бы в Ливии было действующее метеорологическое агентство. Предупреждение об урагане не было распространено среди населения.
Разрушенные здания в Дерне, 13 сентября
11 сентября Палата представителей (парламент) Ливии объявила трехдневный национальный траур. Аналогичное решение приняло и заседающее в Триполи Правительство национального единства (ПНЕ).
Последствия наводнения в Дерне, 13 сентября
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю президентского совета Ливии (Триполи) Мухаммеду Менфи. «Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Разделяем боль и скорбь дружественного народа Ливии. И, конечно, готовы оказать необходимое содействие», — указано в телеграмме.
Пострадавшие дети получили гуманитарную помощь, 15 сентября
Вид на Дерну, 13 сентября
Сотрудники Красного Полумесяца осматривают пострадавшие автомобили, 13 сентября
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10 сентября на восточную Ливию обрушился ураган «Даниэль», который разрушил плотины, окружавшие город Дерну. Произошло наводнение: вода смыла жилые кварталы и разрушила дома во многих прибрежных городах. Президентский совет Ливии объявил три района в восточном регионе Киренаика (в нее входит Дерна) зоной бедствия и запросил гуманитарную помощь. ООН пообещала «оказать срочную чрезвычайную помощь в поддержку усилий на местном и национальном уровнях».