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Борт МЧС с россиянами из Газы вылетел из Каира в Москву

МЧС: самолет с россиянами из Газы вылетел из Каира в Москву

Самолет МЧС России с 70 россиянами на борту вылетел из Каира в Москву, сообщила пресс-служба ведомства.

«Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства доставит 70 соотечественников в Россию. На протяжении всего пути их будут сопровождать медики и психологи МЧС России», — говорится в сообщении.

Ранее Минздрав сообщил, что все 70 граждан России, которых ранее эвакуировали из сектора Газа, находятся в удовлетворительном состоянии, их всех допустили к перелету из Каира в Москву.

В ведомстве уточнили, что среди эвакуированных есть одна беременная женщина на позднем сроке беременности, а также 27 детей, пятеро из которых возрастом до трех лет, самому маленькому из них три месяца.

Ранее МЧС сообщило, что к середине дня 13 ноября контрольно-пропускной пункт «Рафах» между сектором Газа и Египтом пересекли 98 россиян.

Первые граждане России смогли покинуть сектор Газа через КПП «Рафах» накануне. Тогда пункт пропуска пересекли 70 россиян. Сотрудники МЧС оказали им медицинскую и психологическую помощь, обеспечили едой и водой. Покинувших сектор Газа россиян направили в штаб ведомства в Каире, где занимаются оформлением необходимых документов.

Среди эвакуированных есть одна беременная женщина на позднем сроке беременности, а также 27 детей, пятеро из которых в возрасте до трех лет, самому маленькому из них три месяца, рассказали в Минздраве России. Все россияне находятся в удовлетворительном состоянии, их допустили к вылету в Москву.

Материал дополняется


 

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