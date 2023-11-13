Минздрав рассказал о состоянии эвакуированных из Газы россиян

Фото: МЧС России

Все 70 граждан России, которых ранее эвакуировали из сектора Газа, находятся в удовлетворительном состоянии, их всех допустили к вылету из Каира в Москву, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава.

По данным ведомства, среди эвакуированных есть одна беременная женщина на позднем сроке беременности, а также 27 детей, пятеро из которых возрастом до трех лет, самому маленькому из них три месяца.

10 ноября погранслужба Газы, подконтрольная палестинской группировке ХАМАС, опубликовала перечень иностранных граждан, которым разрешается покинуть анклав. В нем числились 85 россиян. МИД России допустил, что переход границы может занять до трех дней.

Спустя два дня началась эвакуация россиян из Газы через КПП «Рафах», который находится на границе с Египтом. Утром 13 ноября в МЧС сообщили, что первая группа россиян из 70 человек прибыла в оперативный штаб российского ведомства в Каире.

В начале ноября посол России в Израиле Анатолий Викторов говорил, что дипломаты работают с властями Египта над тем, чтобы вывезти из региона около 600 россиян и еще 300 граждан соседних стран.