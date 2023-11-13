Израиль объявил о приостановке огня на юге сектора Газа на четыре часа

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Израиль приостановил боевые действия в палестинском городе Рафах на четыре часа — с 10:00 до 14:00 по местному времени (с 11:00 до 15:00 мск) — в гуманитарных целях, сообщил пресс-секретарь Армии Израиля для СМИ на арабском языке Авихай Эдри в соцсети X.

Также с 9:00 до 16:00 по местному времени будет открыт гуманитарный коридор по дороге Салах ад-Дин на юг сектора Газа, отметил Эдри. Он также попросил мирных жителей с 10:00 до 16:00 не выходить на улицу Юсеф аль-Азма, а оттуда на юг анклава.

Неделю назад, 6 ноября, Израиль на четыре часа открывал гуманитарный коридор по шоссе Салах-ад-Дин.

«Рафах» — единственный пункт пропуска, который периодически открывается для отправки гуманитарной помощи в сектор Газа и выхода иностранцев из региона. Он находится на границе Газы и Египта. Утром 13 ноября первая группа граждан России из 70 человек пересекла КПП и прибыла в оперативный штаб МЧС России в Каире.

Российские дипломаты работают с властями Египта над тем, чтобы вывезти из региона около 600 россиян и еще 300 граждан соседних стран, сообщил в начале ноября посол России в Израиле Анатолий Викторов.

Также Палестина предложила открыть морской гуманитарный коридор между Кипром и Газой. Это необходимо, чтобы желающие могли покинуть регион не только через КПП «Рафах» в Египте, через который за последние сутки прошли не менее 800 человек.