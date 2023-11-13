Мировое сообщество после окончания российской спецоперации «многое узнает» об Украине и Канаде, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, сообщает «РИА Новости».

«Я думаю, что после окончания нашей спецоперации мировая общественность многое узнает о том, что на самом деле происходит на Украине и в Канаде, а также в некоторых других странах, где открыто прославляют нацистских пособников», — сказал он.

Чествование бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки в канадском парламенте лишь «верхушка айсберга», добавил Полянский. Ситуация вокруг Хунки не была неожиданностью для России, отметил зампостпреда в ООН.

По словам Полянского, Канада «приютила множество нацистских коллаборационистов», у которых теперь есть дети и внуки.

Ярослав Хунка появился на заседании канадского парламента в сентябре во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Его представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». После того как выяснилось, что Хунка служил в дивизии СС «Галичина», в канадском парламенте извинились за произошедшее, а спикер палаты общин Энтони Рота объявил об отставке. Извинения принес и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Инцидент в парламенте осудили еврейские организации в Канаде, ООН, Польша, Белоруссия и Россия. Президент России Владимир Путин отметил, что позвавший Хунку экс-спикер палаты общин не мог не понимать, что если тот «сражался против русских во Второй мировой, то он сражался на стороне Германии или был фашистским коллаборационистом».

После этого Следственный Комитет заочно предъявил обвинение Хунке в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР (ст. 357 УК) в годы Великой Отечественной войны. Позднее МВД России объявило ветерана СС в розыск.