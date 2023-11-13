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Военная операция на Украине ,  
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Полянский заявил, что мир «многое узнает» об Украине и Канаде

Полянский: мир многое узнает об Украине и Канаде после окончания спецоперации
Сюжет
Военная операция на Украине

Мировое сообщество после окончания российской спецоперации «многое узнает» об Украине и Канаде, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, сообщает «РИА Новости».

«Я думаю, что после окончания нашей спецоперации мировая общественность многое узнает о том, что на самом деле происходит на Украине и в Канаде, а также в некоторых других странах, где открыто прославляют нацистских пособников», — сказал он.

Чествование бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки в канадском парламенте лишь «верхушка айсберга», добавил Полянский. Ситуация вокруг Хунки не была неожиданностью для России, отметил зампостпреда в ООН.

По словам Полянского, Канада «приютила множество нацистских коллаборационистов», у которых теперь есть дети и внуки.

Ярослав Хунка появился на заседании канадского парламента в сентябре во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Его представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». После того как выяснилось, что Хунка служил в дивизии СС «Галичина», в канадском парламенте извинились за произошедшее, а спикер палаты общин Энтони Рота объявил об отставке. Извинения принес и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Инцидент в парламенте осудили еврейские организации в Канаде, ООН, Польша, Белоруссия и Россия. Президент России Владимир Путин отметил, что позвавший Хунку экс-спикер палаты общин не мог не понимать, что если тот «сражался против русских во Второй мировой, то он сражался на стороне Германии или был фашистским коллаборационистом».

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После этого Следственный Комитет заочно предъявил обвинение Хунке в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР (ст. 357 УК) в годы Великой Отечественной войны. Позднее МВД России объявило ветерана СС в розыск.

Теги
Дмитрий Полянский Канада Украина
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