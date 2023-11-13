США нанесли удары по объектам КСИР в Сирии по приказу Байдена

Американские военные нанесли удары по объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с Ираном группировок, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

По его словам, удары наносились в ответ на продолжающиеся атаки на американский контингент в Ираке и Сирии. Американские военные атаковали учебный объект около города Абу-Камаль и конспиративную квартиру вблизи Маядина, уточнил Остин.

«У президента [США Джо Байдена] нет более высокого приоритета, чем безопасность американского персонала, и он распорядился сегодняшними действиями, чтобы ясно дать понять, что Соединенные Штаты будут защищать себя, свой персонал и свои интересы», — говорится в сообщении Пентагона.

Al Mayadeen сообщает, что под ракетный обстрел попала американская база на нефтяном месторождении «Конико» на востоке Сирии. Как заявили полевой источник и источник телеканала в службах безопасности, при этом погибли американские военные.

С начала войны Израиля и ХАМАС нападения на военные базы США и силы коалиции в Ираке и Сирии участились. Официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер рассказывал, что десятки американских военных в ходе атак получили легкие ранения. Он также охарактеризовал нападения на базы как «небольшие по масштабу», но «тревожные и опасные».

19 октября нескольких арабских телеканалов со ссылкой на источники сообщили, что авиабаза Айн-эль-Асад на западе Ирака, где размещены военные США, попала под обстрел. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Исламское сопротивление Ирака», написал тогда Al Mayadeen. Al Arabiya указал, что американская база подверглась за сутки трем атакам.

Al Mayadeen и Shafaq News также сообщали об атаке беспилотников 6 ноября на три военные базы в Ираке и Сирии, на которых присутствуют военнослужащие США. Тогда дроны по меньшей мере дважды атаковали Айн-эль-Асад.

В министерстве обороны США в ноябре заявили, что допускают возможность боевых действий против КСИР и связанных с ним группировок. По словам заместителя помощника министра обороны США по делам Ближнего Востока Даны Строул, в период с 17 октября базы и другие объекты США в Сирии и Ираке были атакованы поддерживаемыми Ираном вооруженными группировками 41 раз. Строул также отметила, что американские военные отвечали на атаки точечными ударами.