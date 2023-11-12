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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Генсек ООН заявил, что просил Иран принудить ХАМАС освободить заложников

Генсек ООН Гутерриш попросил Иран принудить ХАМАС освободить заложников
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обращался к властям Ирана с просьбой принудить ХАМАС к освобождению заложников и удержать ливанскую группировку «Хезболла» от полномасштабного участия в конфликте с Израилем. Об этом он заявил в интервью CNN.

«Я общался с Ираном и попросил две вещи: во-первых, оказать давление на ХАМАС для немедленного и безусловного освобождения заложников, во-вторых, сказать «Хезболле», что нельзя создать ситуацию, при которой Ливан будет полностью вовлечен в конфликт», — сказал Гутерриш.

На вопрос, отреагировали ли власти Ирана на просьбу, генсек ответил: «Я не знаю». По словам Гутерриша, позиция Ирана «всегда очень загадочна».

Генсек также отметил, что ООН находится в «тесном контакте» с властями Ливана и общается с «Хезболлой». «Мы должны сделать все, чтобы избежать эскалации конфликта, при которой «Хезболла» нанесет массированный удар», — заявил Гутерриш. Такое развитие событий вызовет ответ со стороны Израиля, что приведет к полному уничтожению Ливана, добавил он.

После начала войны Израиля и ХАМАС израильские территории неоднократно подвергались обстрелам со стороны «Хезболлы». ЦАХАЛ наносит ответные удары по военным объектам ливанской группировки.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что «Хезболла» совершит ошибку, если вступит в войну. Если ливанская группировка «Хезболла» решит открыть второй фронт на севере, Израиль атакует Иран, сказал премьер в октябре.

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Лидер «Хезболлы» шейх Хасан Насралла в ответ назвал «вполне реальной» возможность полномасштабной войны на ливанском фронте. Он подчеркнул, что превентивный удар Израиля по Ливану будет его «самой глупой ошибкой» за всю его историю.

Теги
ООН Антониу Гутерриш Иран ХАМАС Хезболла
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