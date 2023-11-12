Генсек ООН заявил, что просил Иран принудить ХАМАС освободить заложников

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обращался к властям Ирана с просьбой принудить ХАМАС к освобождению заложников и удержать ливанскую группировку «Хезболла» от полномасштабного участия в конфликте с Израилем. Об этом он заявил в интервью CNN.

«Я общался с Ираном и попросил две вещи: во-первых, оказать давление на ХАМАС для немедленного и безусловного освобождения заложников, во-вторых, сказать «Хезболле», что нельзя создать ситуацию, при которой Ливан будет полностью вовлечен в конфликт», — сказал Гутерриш.

На вопрос, отреагировали ли власти Ирана на просьбу, генсек ответил: «Я не знаю». По словам Гутерриша, позиция Ирана «всегда очень загадочна».

Генсек также отметил, что ООН находится в «тесном контакте» с властями Ливана и общается с «Хезболлой». «Мы должны сделать все, чтобы избежать эскалации конфликта, при которой «Хезболла» нанесет массированный удар», — заявил Гутерриш. Такое развитие событий вызовет ответ со стороны Израиля, что приведет к полному уничтожению Ливана, добавил он.

После начала войны Израиля и ХАМАС израильские территории неоднократно подвергались обстрелам со стороны «Хезболлы». ЦАХАЛ наносит ответные удары по военным объектам ливанской группировки.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что «Хезболла» совершит ошибку, если вступит в войну. Если ливанская группировка «Хезболла» решит открыть второй фронт на севере, Израиль атакует Иран, сказал премьер в октябре.

Лидер «Хезболлы» шейх Хасан Насралла в ответ назвал «вполне реальной» возможность полномасштабной войны на ливанском фронте. Он подчеркнул, что превентивный удар Израиля по Ливану будет его «самой глупой ошибкой» за всю его историю.