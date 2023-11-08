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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Нетаньяху назвал «величайшей ошибкой» вступление «Хезболлы» в войну

Нетаньяху: Израиль ответит «мощным ударом» в случае нападения «Хезболлы»
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Если ливанская шиитская группировка «Хезболла» вступит в войну, то она совершит «величайшую ошибку», заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телеобращении к нации, передает The Times of Israel.

«Хочу сказать еще раз: если «Хезболла» сделает выбор в пользу того, чтобы начать войну, она совершит самую большую ошибку всей жизни», — заявил премьер. По его словам, на северной границе израильские военные как атакуют, так и нападают. Нетаньяху подчеркнул, что страна продолжает защищать свои границы и ответит мощным огнем в случае нападение со стороны Ливана.

Премьер и ранее предупреждал, что решение «Хезболлы» вступить в войну станет «ошибкой всей ее жизни», и пообещал нанести удар «невообразимой силы» по группировке. В ответ лидер «Хезболлы» шейх Хасан Насралла назвал «вполне реальной» возможность полномасштабной войны на ливанском фронте. Он подчеркнул, что превентивный удар Израиля по Ливану будет его «самой глупой ошибкой» за всю его историю.

После начала войны Израиля и палестинского исламистского движения ХАМАС израильские территории неоднократно подвергались обстрелам со стороны «Хезболлы». ЦАХАЛ наносит ответные удары по военным объектам ливанской группировки.

В последний раз это произошло накануне, 7 ноября. Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что военные нанесли авиаудары по объектам «Хезболлы» в Ливане в ответ на обстрел. Среди целей были оружейный склад, пусковые установки, командная инфраструктура и ряд других объектов, в которых находились технические средства. «Кроме того, ранее сегодня был нанесен удар по террористической ячейке, которая пыталась запустить противотанковые ракеты из Ливана по Израилю», — говорится в публикации.

Теги
Ливан Хезболла Биньямин Нетаньяху Израиль
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