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Палестино-израильский конфликт ,  
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ЦАХАЛ сообщила о приостановке боев на севере Газы

ЦАХАЛ: бои в Джебалии на севере Газы остановлены для завоза помощи и эвакуации
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Джебалия, сектор Газа
Джебалия, сектор Газа (Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters)

Бои в городах Джебалия и Эзбет Млин на севере сектора Газа временно остановлены для доставки продовольствия населению и эвакуации жителей на юг региона, сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адраи в X (ранее — Twitter).

С 10:00 до 14:00 по местному времени произойдет «временное тактическое прекращение боевых действий» в этих городах, чтобы жители могли эвакуироваться на юг по дороге Салах ад-Дин, которая тянется с севера через весь сектор Газа, пояснил представитель ЦАХАЛ.

Кроме того, в течение семи часов, с 9:00 до 16:00, дорога будет открыта для движения транспорта в южном направлении.

Другой гуманитарный коридор будет открыт между больницей «Аль-Шифа» через улицу Аль-Вахда в направлении дороги Салах ад-Дин. По этому маршруту также можно эвакуироваться на юг, добавил Адраи.

Израиль не раз открывал маршруты для эвакуации на юг жителей Газы. ЦАХАЛ заявляла, что боевики палестинской группировки ХАМАС «прячутся в городе Газа в туннелях под домами и внутри зданий, населенных невинными мирными жителями Газы», используя гражданских в качестве «живого щита».

ХАМАС назвал призывы Израиля попыткой «посеять смятение среди граждан и подорвать стабильность нашего внутреннего фронта». Движение призвало граждан не покидать дома.

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Больница «Аль-Шифа» — крупнейший медицинский комплекс в секторе Газа, писал Al Jazeera. Утром 12 ноября телеканал сообщил, что учреждение подверглось бомбардировке со стороны израильской армии, и что в непосредственной близости от него находятся танки. Представитель Минобороны Израиля полковник Моше Тетро подтвердил, что возле больницы действительно ведутся бои. Однако в самой больнице, по его словам, «нет стрельбы и нет осады», и госпиталь с востока могут покинуть все желающие.

Верховный комиссар ООН по правам человека (OHCHR) Фолькер Тюрк называл требование властей Израиля к больницам в секторе Газа эвакуироваться на юг смертным приговором в условиях разрушения системы здравоохранения.

Теги
Израиль гуманитарная помощь сектор Газа беженцы ХАМАС Больница «Аль-Шифа»
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