ЦАХАЛ: с начала войны армия нанесла 5 тыс. авиаударов по целям в секторе Газа

ЦАХАЛ отчиталась о 5 тыс. авиаударов по сектору Газа с начала войны

Сектор Газа (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Военно-воздушные силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли авиаудары по 5 тыс. целей «для устранения угроз» с начала «наземных операций в Газе», говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

«Около 3300 ударов было нанесено истребителями, 860 ударов нанесли боевые вертолеты и более 570 ударов нанесли беспилотные летательные аппараты. Эти удары помогают сухопутным войскам в борьбе с угрозами и координацией огневой мощи в короткие сроки», — объяснили в ЦАХАЛ.

После начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС 7 октября ЦАХАЛ регулярно наносит удары по военным объектам в секторе Газа и местам, где могут укрываться боевики. Власти Израиля назвали операцию «Железные мечи».

17 октября израильские самолеты атаковали штаб-квартиру ХАМАС и нанесли удар по банку, который организация использовала для финансирования «террористической деятельности» в регионе.

3 ноября ЦАХАЛ ударила по машине скорой помощи, которая, по словам пресс-службы вооруженных сил Израиля, использовалась ХАМАС. В результате погибли несколько боевиков, уточнили в ведомстве. В армии подчеркнули, что нанесли удар в зоне боевых действий.

В ночь на 11 ноября в израильской армии заявили, что военные взяли под контроль опорные пункты ХАМАС на севере сектора Газа и уничтожили «около 150 террористов». ЦАХАЛ установила контроль над аванпостами Хаспина и Бадер.

Согласно последним данным Минздрава Палестины, общее количество погибших в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан выросло до 11 208 человек, более 29 500 человек получили ранения. Об 11 тыс. погибших говорил и член политбюро ХАМАС Басем Наим.