Армия Израиля нанесла удар по банку в секторе Газа

Армия Израиля нанесла удары по штаб-квартире ХАМАС и банку, финансирующему движение, сообщили в ЦАХАЛ. Нетаньяху называл уничтожение палестинского движения целью военной операции с секторе Газа

Фото: Anas al-Shareef / Reuters

Самолеты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали штаб-квартиру палестинского движения ХАМАС, а также нанесли удар по банку, который организация использовала для финансирования «террористической деятельности» в секторе Газа, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Там также уточнили, что за последние несколько дней корабли ВМС ЦАХАЛ применили высокоточные боеприпасы против объектов ХАМАС в секторе Газа, поразив в том числе оперативный штаб в центре города и склады боеприпасов.

Video

ЦАХАЛ продолжает наносить удары по сектору Газа с 7 октября, когда палестинское движение объявило о начале военной операции против Израиля. Тогда Израиль подвергся массированному ракетному удару, а отряды боевиков группировки проникли в приграничные районы на юге страны. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху после атаки заявил, что страна находится «в состоянии войны». Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».

Представитель ХАМАС еще 9 октября сообщал о готовности начать мирные переговоры с Израилем, указывая на достигнутые цели военной операции. Израильская сторона отказывалась от этого, подчеркивая, что намерена уничтожить боевиков, которые после нападения стали экзистенциальной угрозой для государства. ХАМАС, в свою очередь, отказывается обсуждать судьбу захваченных в Израиле заложников без прекращения огня.

17 октября израильский представитель при ООН Гилад Эрдан заявил, что война между Израилем и палестинской группировкой может завершиться «без единого выстрела», если боевики сложат оружие, отпустят заложников и сдадутся.