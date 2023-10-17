Армия Израиля нанесла удар по банку в секторе Газа
Самолеты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали штаб-квартиру палестинского движения ХАМАС, а также нанесли удар по банку, который организация использовала для финансирования «террористической деятельности» в секторе Газа, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
Там также уточнили, что за последние несколько дней корабли ВМС ЦАХАЛ применили высокоточные боеприпасы против объектов ХАМАС в секторе Газа, поразив в том числе оперативный штаб в центре города и склады боеприпасов.
ЦАХАЛ продолжает наносить удары по сектору Газа с 7 октября, когда палестинское движение объявило о начале военной операции против Израиля. Тогда Израиль подвергся массированному ракетному удару, а отряды боевиков группировки проникли в приграничные районы на юге страны. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху после атаки заявил, что страна находится «в состоянии войны». Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».
Представитель ХАМАС еще 9 октября сообщал о готовности начать мирные переговоры с Израилем, указывая на достигнутые цели военной операции. Израильская сторона отказывалась от этого, подчеркивая, что намерена уничтожить боевиков, которые после нападения стали экзистенциальной угрозой для государства. ХАМАС, в свою очередь, отказывается обсуждать судьбу захваченных в Израиле заложников без прекращения огня.
17 октября израильский представитель при ООН Гилад Эрдан заявил, что война между Израилем и палестинской группировкой может завершиться «без единого выстрела», если боевики сложат оружие, отпустят заложников и сдадутся.
Движение ХАМАС (аббревиатура арабского названия «Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия» — Исламское движение сопротивления) было основано в 1987 году. В основе его идеологии — принятая в 1988 году «Исламская хартия», в которой не признается право Израиля на существование и поставлена цель создать палестинское государство на всей территории, которую подмандатная Палестина занимала до образования Израиля в 1948 году. Состоит из политического и военного крыла и с 2007 года базируется в секторе Газа.
ХАМАС признан террористической организацией в Австралии, Великобритании, Евросоюзе, Египте, Канаде, США, Японии.