ЦАХАЛ объявила о захвате опорных пунктов ХАМАС на севере сектора Газа

Израильская армия заявила, что военные установили контроль над аванпостами Хаспина и Бадер в северной части сектора

Военные взяли под контроль опорные пункты ХАМАС на севере сектора Газа, сообщается в телеграм-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Там также сообщили об уничтожении «около 150 террористов».

Военнослужащие ЦАХАЛ установили контроль над аванпостом Хаспина, где были обнаружены и ликвидированы площадка для производства оружия, пусковые установки и подземные туннели. Также был взят аванпост Бадер — опорный пункт батальона ХАМАС «Шати». Там были уничтожены штабы группировки и пусковые площадки. Это был последний аванпост ХАМАС, ликвидированный на границе с лагерем Шати, указывает ЦАХАЛ.

Помимо того, по данным армии, «около 30 террористов ХАМАС укрепились» в отеле Blue Beach на севере сектора Газа и выпустили несколько противотанковых ракет по силам ЦАХАЛ.

С начала войны ЦАХАЛ нанесла удары по более чем 15 000 объектам ХАМАС в секторе Газа и захватила более 6 000 единиц оружия.

10 ноября армия заявила, что уничтожила трех командиров ХАМАС — начальника снайперских соединений Северной бригады Мохаммеда Калута, а также командиров роты Ахмеда Мусу и взвода Омара Аль-Хинди.

Война Израиля и ХАМАС продолжается с 7 октября, когда палестинская группировка атаковала страну. В конце октября израильская армия вошла в сектор Газа, а в ноябре израильские войска окружили город Газа и продвинулись до побережья, разделив сектор на северную и южную части. 8 ноября пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари объявил, что ХАМАС потеряла контроль над севером сектора.