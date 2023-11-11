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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Страны ЛАГ и ОИС потребуют прекратить поставки оружия в Израиль

Al Qahera News: ЛАГ и ОИС потребуют прекратить поставки оружия в Израиль
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Страны Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) по итогам саммитов в Эр-Рияде потребуют прекратить поставки оружия в Израиль, сообщает египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на свои источники.

В частности, в проекте итогового заявления саммитов представители стран осудят «израильскую агрессию против сектора Газа». Резолюция призовет другие страны прекратить экспортировать оружие и боеприпасы правительству Израиля, а также потребует прорвать блокаду, установленную Израилем в секторе Газа, и обеспечить немедленный доступ жителям региона к гуманитарной помощи, медикаментам и продовольствию.

11 ноября в столице Саудовской Аравии проходят два внеочередных саммита с участием лидеров стран ОИС и ЛАГ. Для участия в них в Эр-Рияд прибыли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Сирии Башар Асад, президент Ирана Ибрахим Раиси, король Иордании Абдалла II и др. Встреча призвана выработать единую позицию по войне Израиля и боевиков палестинского движения ХАМАС, фактически управляющих сектором Газа.

В ходе саммита Эрдоган призвал ООН и Международный уголовный суд расследовать преступления Израиля в секторе Газа. Он осудил западные страны за «молчание перед лицом продолжающейся резни в Палестине» и призвал ОИС создать фонд для возрождения региона.

В конце октября, после начала войны, Республиканская партия США представила законопроект, подразумевающий выделение Израилю экстренной дополнительной помощи в размере $14,3 млрд. На системы ПРО и ПВО «Железный купол» предложили выделить $4 млрд, еще $1,2 млрд — на разработку системы ПРО «Железный луч». 3 ноября палата представителей США одобрила законопроект о помощи Израилю.

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Теги
Лига арабских государств Ислам Израиль Саудовская Аравия саммит сектор Газа
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