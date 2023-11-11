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Политика ,  
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Медведев оценил борьбу «Талибана» с наркотиками

Медведев заявил о снижении производства наркотиков в Афганистане при «Талибане»
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), который захватил власть в Афганистане, почти за год смог сократить производство наркотиков в стране на 95%, чего США не смогли сделать за 20 лет, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

Он привел данные Управления ООН по наркотикам и преступности, согласно которым посевы мака в Афганистане сократились с 233 тыс. га, как это было в конце 2022 года, до 10,8 тыс. га в 2023 году. Производство опиума в 2022 году составляло 6,2 тыс. т, а в 2023 году сократилось до 333 т.

«Вот что бывает, когда из региона уходит тот, кто и был реально заинтересован в экспорте героина в Россию и другие страны», — написал Медведев.

В июле 2021 года талибы после захвата власти в Афганистане пообещали бороться с контрабандой наркотиков. В апреле 2022 года «Талибан» запретил выращивание мака на территории всей страны, а также производство и оборот всех видов наркотиков. При этом в отчете ООН в том же году говорилось об увеличении площади посевов опиумного мака в стране на треть (32%) по сравнению с 2021 годом.

В августе 2022 года Россия заявила, что «Талибан» не преуспел в борьбе с наркотиками в Афганистане, несмотря на принятые меры. По словам директора департамента новых вызовов и угроз МИДа Владимира Тарабрина, в Таджикистане в первом квартале 2022 года было изъято в 14,5 раза больше афганских наркотиков по сравнению с этим же периодом годом ранее.

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Дмитрий Медведев Афганистан Талибан наркотики США
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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