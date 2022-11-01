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Посевы опиумного мака в Афганистане выросли на треть при власти талибов

ООН: в Афганистане посевы опиумного мака увеличились на треть после прихода талибов
Фото: Majid Saeedi / Getty Images
Фото: Majid Saeedi / Getty Images

После прихода к власти в Афганистане «Талибана» (запрещенное в России террористическое движение) площадь посевов опиумного мака там выросла на треть (32%) по сравнению с 2021 годом. Это следует из опубликованного доклада Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП).

Согласно документу, в 2022 году в Афганистане для выращивания мака было задействовано 233 тыс. га земли, это на 56 тыс. га больше, чем до прихода талибов к власти.

Как отмечается в докладе, посевы увеличились, несмотря на выпущенный в апреле запрет выращивать мак на всей территории Афганистана. Однако во многом из-за запрета произошел рост цен на опиум: если в конце 2021 года 1 кг стоил чуть выше $100, после апреля стоимость опиума выросла вдвое — до $200. Доход, полученный фермерами от продажи опиума, утроился — с $425 млн в 2021 году до $1,4 млрд в 2022 году.

Управление ООН отметило, что высокие цены на опиум могут заставить афганских фермеров проигнорировать запрет и продолжить выращивание мака. Посевная для этой культуры стартует в начале ноября.

Афганистан обеспечивает 80% мирового спроса на опиаты, отметили в ООН.

«Талибан» пришел к власти в Афганистане в середине августа прошлого года после вывода военного контингента США из страны. Талибы захватили столицу страны Кабул и объявили об окончании войны с правительственными силами. «Талибан» был у власти в Афганистане с 1996 по 2001 год.

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В июле 2021 года талибы пообещали бороться с контрабандой наркотиков из Афганистана. Президент России Владимир Путин отметил, что талибам может быть непросто отказаться от торговли наркотиками, поскольку для движения это основной источник дохода.

 

Теги
талибы Афганистан наркотики ООН
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