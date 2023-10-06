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ФСБ раскрыла 11 каналов поставок украинских наркотиков в Россию

ФСБ пресекла 11 контрабандных схем поставок украинских наркотиков в Россию

ФСБ раскрыла 11 каналов поставок украинских наркотиков в Россию
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С сентября 2022 года ФСБ совместно с ФТС (Федеральной таможенной службой) пресекла 11 контрабандных схем поставок украинских синтетических наркотиков транзитом через ЕС в Россию, сообщили в Центре общественный связей ФСБ. За указанный период из незаконного оборота было изъято 370 кг «синтетики», произведенной на Украине.

Возбуждено 11 уголовных дел в отношении девяти лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 229.1 УК (контрабанда наркотических средств).

«Установлено, что оборудованные тайниками с наркотиками автомобили доставлялись в город Киев, откуда их забирали водители-наркокурьеры — граждане Украины, не подлежащие призыву в ВСУ (инвалиды, члены многодетных семей, служители культа), либо граждане России, постоянно проживающие на украинской территории», — сообщили в ЦОС.

По данным спецслужбы, доставка наркотиков осуществлялась транзитом через территории Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.

В ФСБ также сообщили о задержании 12 членов «российских звеньев преступных групп» из ряда регионов России, которые планировали продавать наркотики через нелегальные интернет-магазины. Против них возбудили уголовные дела по 228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

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В сентябре ФТС сообщила, что в порт Санкт-Петербурга прибыло судно из Латвии с 8 кг кокаина на борту. «Брикеты со спрессованным белым порошком были спрятаны в конструктивной полости морского судна, прибывшего в порт Санкт-Петербург. Стоимость партии на черном рынке может достигать 100 млн руб.», — уточнили в ФТС. Балтийская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды наркотиков.

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